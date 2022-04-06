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Украинским «нацикам» передали «пламенный привет» крымские береговые ракетные комплексы «Бастион»
Скриншот: МО РФ

Украинским «нацикам» передали «пламенный привет» крымские береговые ракетные комплексы «Бастион»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:50 06.04.2022

Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара ВС РФ высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Удар нанесли с побережья Черного моря.

Расчет БРК «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет «Оникс» по наземным целям на территории Украины, — сообщили в Минобороны РФ.

В ходе ежедневного брифинга, официальный представитель российского военного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков уточнил:

Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе.

Как мы понимаем, две уничтоженные цели из пяти – «пламенный привет» из Крыма.

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