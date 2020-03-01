Умер ученый, общественник, один из лидеров движения культурного возрождения караимов Юрий Полканов

29 февраля на 85 году ушел из жизни Юрий Полканов – академик, доктор геолого-минералогических наук, руководитель Региональной национально-культурной автономии крымских караимов Республики Крым. Об этом сообщается на сайте организации.

Юрий Александрович Полканов являлся известным караимоведом и активистом движения за возрождение древнетюркского исторического и культурного наследия крымских караимов. С 1989 года неоднократно избирался членом Президиума Всеукраинской Ассоциации крымских караимов и Крымской Ассоциации «Крымкарайлар», являлся бессменным руководителем Научного Совета Ассоциации, активно способствовал становлению и развитию национально-культурного движения, участвовал в организации этнокультурных экспозиций и реставрационных работ в кенасах Джуфт Кале, автор открытия подземного гидротехнического сооружения возле города-крепости Джуфт Кале, организатор и участник международных молодёжных трудовых лагерей на Джуфт Кале. Участвовал в разработке и принятии государственной программы «Мероприятия по государственной поддержке сохранения культурного наследия крымских караимов и крымчаков на период до 2005 года», проведении второго национального съезда крымских караимов, на котором был единогласно избран членом Высшего Совета крымских караимов Украины. Активный участник международных конференций и симпозиумов по караимоведению, — говорится в памятной статье-некрологе.

Юрий Полканов — автор работ в области этнокультуры крымских караимов (около 50 публикаций), составитель сборника крымских караимских легенд. Его точка зрения на прошлое крымских караимов нередко приводится в российских и украинских СМИ и научных работах других авторов.