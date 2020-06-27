Умные буи учёных СевГУ помогут мониторить состояние воды в Чернореченском водохранилище

Ученые Севастопольского госуниверситета совместно с индустриальным партнером «Марлин-юг» разработали систему (умный буй), отслеживающую параметры воды в водоемах. Сейчас буй установили в Чернореченском водохранилище. Теперь ученым доступна актуальная информация о температуре, прозрачности и уровне воды в водоеме с погрешностью плюс-минус 5 см. Данные обновляются с интервалом в 30 секунд.

Чернореченское водохранилище — главный источник пресной воды для Севастополя, поэтому ее уровень — это критически важный параметр для города. Разработанная система позволяет осуществлять непрерывный контроль, — цитирует пресс-служба вуза директора Дирекции научной и инновационной деятельности СевГУ Алексея Чуклина.

Экспериментальный буй установлен в шестидесяти метрах от берега, глубина водохранилища в этой точке — шесть метров.

Ученые уверены, что с помощью умного буя и беспилотного надводного аппарата, делающего картограмму дна, можно с высокой точностью определить количество воды в водохранилище. Беспилотный надводный аппарат в прошлом году также был разработан в СевГУ.

Ученые рекомендуют установить в водохранилище еще несколько «умных» устройств, для исключения возможности искажения картины при плохих погодных условиях.

фото: пресс-служба СевГУ