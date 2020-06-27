Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Умные буи учёных СевГУ помогут мониторить состояние воды в Чернореченском водохранилище

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Умные буи учёных СевГУ помогут мониторить состояние воды в Чернореченском водохранилище

Умные буи учёных СевГУ помогут мониторить состояние воды в Чернореченском водохранилище

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 10:03 27.06.2020

Ученые Севастопольского госуниверситета совместно с индустриальным партнером «Марлин-юг» разработали систему (умный буй), отслеживающую параметры воды в водоемах. Сейчас буй установили в Чернореченском водохранилище. Теперь ученым доступна актуальная информация о температуре, прозрачности и уровне воды в водоеме с погрешностью плюс-минус 5 см. Данные обновляются с интервалом в 30 секунд.

Чернореченское водохранилище — главный источник пресной воды для Севастополя, поэтому ее уровень — это критически важный параметр для города. Разработанная система позволяет осуществлять непрерывный контроль, — цитирует пресс-служба вуза директора Дирекции научной и инновационной деятельности СевГУ Алексея Чуклина.

Экспериментальный буй установлен в шестидесяти метрах от берега, глубина водохранилища в этой точке — шесть метров.

Ученые уверены, что с помощью умного буя и беспилотного надводного аппарата, делающего картограмму дна, можно с высокой точностью определить количество воды в водохранилище. Беспилотный надводный аппарат в прошлом году также был разработан в СевГУ.

Ученые рекомендуют установить в водохранилище еще несколько «умных» устройств, для исключения возможности искажения картины при плохих погодных условиях.

фото: пресс-служба СевГУ

Умные буи учёных СевГУ помогут мониторить состояние воды в Чернореченском водохранилище

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.