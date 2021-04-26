Уникальная коллекция картин Эммануила Бернштейна отныне в экспозиции Ливадийского дворца

Ливадийскому дворцу-музею передано 100 акварелей художника Эммануила Бернштейна.

По словам Главы Крыма Сергея Аксёнова, эта коллекция пополнит культурную сокровищницу полуострова и займет достойное место в культурном пространстве России.

В нашей стране очень много неравнодушных людей, которые помнят о культурном наследии, о традициях и истории и дарят республике такие коллекции по велению сердца. С огромной благодарностью и уважением относимся к таким поступкам, — сказал Глава Республики. – Многие работы Бернштейна связаны с Крымом. Улицы крымских городов на картинах узнаваемы даже сегодня, можно увидеть очертания Бахчисарая, Судака, Гурзуфа. Уверен, что уникальная коллекция картин станет новой точкой притяжения для крымчан и гостей полуострова.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что работы художника будут выставлены в Ливадийском дворце-музее для всеобщего обозрения. Он отметил, что передача картин Бернштейна состоялась в рамках традиционного ежегодного Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Сергей Аксёнов поблагодарил президента фестиваля, журналиста Андрея Кондрашова, и дарителя коллекции картин художника Валерию Новикову.

В свою очередь Андрей Кондрашов отметил, что работы Эммануила Бернштейна – большая культурная ценность для жителей и гостей полуострова.

Валерий Новиков рассказал, что художником было написано порядка 135 работ, увековечивших архитектурные сокровища Крыма, при этом для данной коллекции удалось собрать 100 работ автора.

По мнению дарителя, лучшего места для картин художника, чем Ливадийский дворец, не найти.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.