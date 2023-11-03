«Унион» — немецкая футбольная Золушка. Клуб поднялся из самых глубин, а теперь выступает в Лиге чемпионов

«Унион» – это клуб с традициями. Невероятная фан-база, истории о донорской сдаче крови для помощи любимой команде, более 2000 болельщиков, участвовавших в реновации стадиона, поздравление водителя автобуса в официальной соцсети – всю эту клубную романтику фанаты отчаянно стараются сохранить, но даже на футбольном поле у ​​команды достаточно историй, которые заставляют ею восхищаться. Теперь же «Унион» выступает в Лиге чемпионов — самом престижном клубном соревновании мира, которое привлекает внимание огромного количества фанатов. Некоторые из этих болельщиков занимаются спортивным прогнозированием, тем более, что доступен актуальный список бк россии на сайте РБ.

В первом же своем сезоне в Бундеслиге «Унион» закончил первенство 11-м, затем оказался на 7-й позиции, потом финишировал 5-м, а в прошлом сезоне (в течение которого довольно долгое время возглавлял турнирную таблицу) заскочил в топ-4 – зону Лиги чемпионов.

Успех берлинской команды на футбольном поле состоит в примитивном футболе. Бундеслигу любят за зрелищную игру – здесь забивают много, не мало пропускают, атака одной команды прерывается контратакой другой, и от всего этого «горят» болельщики, создающие феноменальную атмосферу на трибунах.

Но в это время в чемпионате появляется «Унион», играющий совсем иначе и навязывающий свой игровой стиль. Прочный низкий блок не позволяет соперникам развивать быстрые атаки и заставляет искать другие подходы к воротам. Здесь берлинцы уже бегут в контрнаступление, бум – гол. А тут заработали угловой, подача – гол. «Как они это делают?», – вопрос, на который до сих пор у большинства клубов Бундеслиги нет ответа.

Тренер Урс Фишер приучил команду к тому, что у них не будет много моментов в течение матча, учитывая стиль игры команды, поэтому пользоваться нужно каждым голевым шансом. В сезоне 2019/20 «Унион» занял 12-е место лишь с 41 голом в своем активе – меньше было только у трех команд, две из которых вылетели. В среднем команда швейцарца наносила всего 4 удара в створ ворот в одном матче, а средний xG команды остановился на показателе 0,34.

С общим xG 46,9 «Унион» забил 50 голов следующего сезона, идентичная ситуация была и в сезоне 2021/22 (47 xG, 50 голов), а в прошедшую кампанию 51 мяч пришелся на 37,9 ожидаемых голов. Менялась только позиция берлинцев в турнирной таблице – они постоянно двигались вверх.

Нынешний сезон в чемпионате Германии команда Урса Фишера начала с двух побед со счетом 4:1, но впоследствии уже дважды проиграла. Участие в Лиге чемпионов также направит сезон команды в логическое русло, но уже на дистанции «Унион» не только стал главным клубом Берлина, но и серьезным соперником в Бундеслиге, в матчах с которым и «Бавария», и «Дортмунд» уже не раз теряли очки.

Теперь «Унион», еще 15 лет назад готовившийся к матчам с брауншвейгским «Айнтрахтом», «Вупперталером» и «Вакером» из городка Бурггаузен, проводит предматчевую разминку на «Сантьяго Бернабеу» перед встречей с самым успешным клубом в истории Лиги. Утопия, в которую никто не верил ни 15, ни 5 лет назад.

Летом «Унион» мощно усилился: пришли Бонуччи (!) и Гозенс, в аренду приехал игрок «Челси» и рекордный трансфер «Лидса» в истории. Также тогда никто не поверил бы, что так скоро в составе «Униона» будут играть футболисты международного уровня. В преддверии дебютного сезона в Лиге чемпионов берлинский клуб очень серьезно усилился, хотя и потратил на трансферы всего 32 млн евро.

Самым дорогим приобретением берлинцев стал Робин Гозенс, в прошлом сезоне выходивший в матче финала Лиги чемпионов за «Интер». 29-летний немец впервые в своей карьере играет в Бундеслиге и уже неплохо начал – имеет 3 гола в четырех стартовых поединках.

Центральный защитник Диогу Лейте , в прошлом сезоне игравший за «Унион» на правах аренды, этим летом оформил полноценный трансфер из «Порту» за 7,5 млн евро. Центрфорварды Кевин Фолланд, Миккел Кауфманн и Бенедикт Холлерсбах пришли из «Монако», «Копенгагена» и «Веена» соответственно, а в аренду приехали Бренден Ааронсон из «Лидса», Датро Фофана из «Челси» и Крал, который прошлый сезон провел в «Шальке».

Интересно, что «Унион» также усилился двумя игроками из «Герты» — другого берлинского клуба и фактически врага «Стальных». Опорный хав Люк Тузар был подписан всего за 2,8 млн евро (в 2020-м переходил в «Герту» за 25 млн евро), а голкипер Александер Шволов пришел на правах свободного агента.

Впрочем, безусловно, звездное подписание «Униона» летом 2023-го – это Леонардо Бонуччи. Итальянец со скандалом покинул «Ювентус», в котором заработал статус легенды мирового футбола и имел несколько предложений из Серии А, но «Унион» с Лигой чемпионов оказался приоритетным вариантом для 36-летнего центрбека.

Бонуччи в «Унионе» – даже звучит фантастически. Но это действительность. Капитан берлинцев Кристофер Триммель рассказал The Athletic интересную историю накануне матча в Мадриде: «На прошлой неделе мы сидели в раздевалке и говорили о «Бернабеу». Кто-то спросил Лео: «Ты когда-то играл там?». Триммель, когда называл ответ Бонуччи, громко рассмеялся: «Он сказал, что играл там 5 раз!».

Сам Бонуччи 5 раз играл на Бернабеу, а на счету «Униона» до этого сезона не было ни одного матча в ЛЧ.