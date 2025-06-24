Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю приглашает к участию в вебинаре

Время проведения —25.06.2025, с 10:00 до 11:30.
Место проведения — электронная площадка НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства».
- Аспекты декларирования доходов граждан, для сдающих в аренду недвижимость. Спикер – начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 Наталья Балуева.
- Особенности применения специального налогового режима — налога на профессиональный доход. Спикер – заместитель начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Антон Юрин.
- Электронные сервисы ФНС России. Спикер – главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Елена Маслова.
Ссылка для регистрации налогоплательщиков: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_liy8w/
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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С тегами: налоги в Крыму