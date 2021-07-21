Управление МВД России по г. Севастополю приглашает принять участие в фотоконкурсе МВД России «Открытый взгляд»

Ежегодный фотоконкурс «Открытый взгляд» проводится в целях развития и популяризации творчества сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в области фотографии, усиления его роли в культурно-эстетическом воспитании личного состава, повышения престижа службы в органах внутренних дел, а также формирования объективного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Стать участниками конкурса могут сотрудники органов внутренних дел, федеральные государственные гражданские служащие, работники системы МВД России, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, а также иные лица, не проходящие службу (не работающие) в системе МВД России, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Творческий конкурс проводится в номинациях:

«Гражданственность и патриотизм»,

«Наша профессия»,

«Портрет»,

«Пейзаж»,

«Спортивная фотография»,

«На шутливой волне»,

«Полиция глазами общества».

В номинации «Полиция глазами общества» участвуют фоторепортеры, фотокорреспонденты и фотожурналисты средств массовой информации, профессиональные фотографы, фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу (не работающих) в системе МВД России.

Фотоработы представляются на цифровом носителе (DVD- и CD-дисках, картах памяти) в формате «jpeg» первого сохранения с максимальным качеством; размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество 300 dpi, цветовое пространство «RGB», правильная ориентация горизонталь-вертикаль).

Каждый файл конкурсных работ должен содержать EXIF-данные: фамилию, имя, отчество автора, наименование органа, организации, подразделения МВД России, от которых заявлен участник, название фотоработы.

Для участия в первом этапе творческого конкурса кандидатам необходимо предоставить заявки (в печатном и электронном виде) с приложением портретного фото автора на электронном носителе и конкурсные работы в одной или нескольких номинациях в срок до 16 августа 2021 года в УРЛС УМВД России по г. Севастополю.

По результатам регионального этапа работы победителей направят в ДГСК МВД России для участия в финале конкурса, который будет проходить с 1 сентября до 20 октября.

Более подробную информацию о фотоконкурсе «Открытый взгляд» Вы можете найти на официальном сайте.