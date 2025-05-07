Управление по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю: график работы в праздничные дни

10 мая 2025 года подразделениями по вопросам миграции на районном уровне с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 будет осуществляться предоставление государственных услуг (функций) в сфере миграции:

по выдаче (замене) паспорта гражданина |Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, за пределами Российской Федерации;

по осуществлению миграционного учета; по регистрационному учету граждан Российской Федерации;

по предоставлению адресно-справочной информации, по оформлению наличия у ребенка гражданства Российской Федерации, приобретенного по рождению, в том числе в части проставления в свидетельстве о рождении ребенка в возрасте до 14 лет отметки, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации.

Полиция Севастополя напоминает, что наиболее удобным для граждан является получение государственных услуг в электронном виде с помощью портала «Госуслуги».

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю