Управление по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю: график работы в праздничные дни

Управление по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю информирует, что 8, 9, 11 мая 2025 года государственные услуги в сфере миграции предоставляться не будут.
10 мая 2025 года подразделениями по вопросам миграции на районном уровне с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 будет осуществляться предоставление государственных услуг (функций) в сфере миграции:
- по выдаче (замене) паспорта гражданина |Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
- по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, за пределами Российской Федерации;
- по осуществлению миграционного учета; по регистрационному учету граждан Российской Федерации;
- по предоставлению адресно-справочной информации, по оформлению наличия у ребенка гражданства Российской Федерации, приобретенного по рождению, в том числе в части проставления в свидетельстве о рождении ребенка в возрасте до 14 лет отметки, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации.
Полиция Севастополя напоминает, что наиболее удобным для граждан является получение государственных услуг в электронном виде с помощью портала «Госуслуги».
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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