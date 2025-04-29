Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю - "Дорогами Великой Отечественной войны..."

В честь 80-летия Великой Победы отделом геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю организован геодезический квест «Дорогами Великой Отечественной войны» для студентов Севастопольского государственного университета.

Студенты по точным координатам нашли конверты с заданиями и ответили на вопросы о Великой Отечественной войне, слушали песни и составили из ответов главное слово-ключ. Последним заданием было найти геодезический пункт, который спрятался на самой высокой точке горы Кошка (254 метра над уровнем моря). В дни войны геодезические пункты помогали управлять огнем артиллерии, сети опорных геодезических пунктов помогали артиллерийским топографам в привязке к этим пунктам боевых порядков — батарей, орудий, наблюдательных пунктов. Победителем квеста стала Ирина Шинкарева, которая ответила практически на все вопросы, поздравляем её с победой! — отмечают в пресс-службе ведомства.