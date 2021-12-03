Управление Росреестра по РК и Севастополю: дистанционная регистрация права собственности

Можно ли, живя в городах Крыма и Севастополя, зарегистрировать недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи? Конечно, экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра – это возможность обратиться за государственной регистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости. Это можно сделать через офисы МФЦ по Республике Крым и Севастополю. К примеру, зарегистрировать полученный в наследство дом в Тюмени, не выезжая из Крыма. За 10 месяцев 2021 года число поданных в Республике Крым и Севастополю экстерриториальных заявлений составило 41,7 тысяч.

Услуга подачи документов по экстерриториальному принципу является очень своевременной, так как многие люди из северных регионов приобретают недвижимость на юге. Граждане, проживая в одном регионе РФ, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом. Мы видим, что за такой непродолжительный промежуток времени услуга показала востребованность у заявителей. За 10 месяцев текущего года число поданных в Республике Крым и Севастополю экстерриториальных заявлений составило 41, 7 тысяч. Из них в Республике Крым 36559 заявлений и 5156 заявлений зарегистрировано в Севастополе. Люди экономят свои ресурсы — время и денежные средства. Повышение качества оказания и доступности государственных услуг является одним из пунктов программы цифровой трансформации Росреестра, рассчитанной на 2021-2023 годы, – цитирует пресс-служба руководителя Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олесю Калинкину.

Справочно:

Прием документов экстерриториально уже осуществляется в 3,5 тыс. МФЦ страны и на сайте Росреестра. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра – это возможность обращаться за государственной регистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости. В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию проводит орган по месту нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема документов.

Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов для учета и регистрации и составляют пять рабочих дней – для кадастрового учета, семь рабочих дней – для регистрации права собственности, а для одновременной процедуры кадастрового учета и регистрации прав – всего десять рабочих дней.

*В рамках единой процедуры заявитель подает в Росреестр документы одновременно на осуществление государственной регистрации права и кадастрового учета объекта недвижимости.