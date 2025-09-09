Управление Росреестра по Севастополю: что изменилось в жизни СНТ с сентября 2025 года?

С сентября 2025 года жизнь садоводов в России претерпела существенные изменения. Ряд новых законодательных актов, в частности, Федеральный закон 353-ФЗ, внесли коррективы в правила создания, функционирования и управления садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ), а также в права и обязанности владельцев садовых участков. Разберем ключевые моменты, которые коснулись каждого, кто владеет земельными участками.

Первое и, пожалуй, самое важное изменение – запрет на создание новых СНТ на землях сельскохозяйственного назначения, а также на территориях населенных пунктов, если градостроительные регламенты не предусматривают возможности ведения садоводства и огородничества для собственных нужд. Это означает, что мечты о создании СНТ на бывшем колхозном поле, где совсем недавно колыхалась рожь, могут остаться лишь мечтами. Что это значит на практике? Если вам предлагают купить земельный участок сельскохозяйственного назначения и обещают перспективу создания СНТ, будьте предельно внимательны. Тщательно изучите градостроительные планы, правила землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретной территории. В противном случае, вы рискуете приобрести участок, на котором легально создать СНТ будет невозможно.

Единство судьбы участка и строений: что это такое? Закон четко определяет принцип единства судьбы земельного участка и капитальных строений на нем. Это означает, что теперь нельзя продать земельный участок без расположенных на нем капитальных построек, и наоборот. Что считается капитальной постройкой? Закон дает четкое определение: это сараи, бани, теплицы (имеющие фундамент), навесы, летние кухни, погреба, а также колодцы. Важно понимать, что к капитальным постройкам относятся только те сооружения, которые прочно связаны с землей и не могут быть перенесены без значительного ущерба.

Раздел хозпостроек: теперь запрещено! Еще одно важное нововведение – запрет на раздел хозяйственных построек и гаражей на несколько отдельных объектов недвижимости. Это логичное продолжение принципа единства судьбы участка и строений. Ранее, например, можно было разделить сарай на два независимых объекта и продавать их разным владельцам соседних участков. Теперь такая возможность исключена.

Градостроительные регламенты: определяем параметры строительства. Закон особо подчеркивает, что предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции жилых и садовых домов, капитальных хозпостроек и гаражей на садовых участках определяются градостроительными регламентами, указанными в Правилах землепользования и застройки территории по местоположению участка. Это значит, что прежде чем приступать к строительству, необходимо внимательно изучить ПЗЗ для вашего района и убедиться, что планируемые параметры (площадь, высота, отступы от границ участка и т.д.) соответствуют установленным требованиям. Несоблюдение этих требований может привести к отказу в регистрации прав на постройку и даже к ее сносу.

Разводим птицу и кроликов: теперь можно! Приятной новостью для садоводов стало официальное закрепление в законе возможности разводить сельскохозяйственную птицу и/или кроликов для собственных нужд. Ранее этот вопрос был предметом споров и разногласий. Теперь же, при соблюдении ветеринарных и санитарных норм, вы можете смело заниматься разведением домашней птицы и кроликов на своем участке, не опасаясь штрафов и предписаний. Важно подчеркнуть, что речь идет именно о разведении для собственных нужд, а не для коммерческой деятельности.

Новые законодательные изменения в сфере садоводства и огородничества направлены на упорядочение правовых отношений, защиту прав владельцев участков и предотвращение злоупотреблений. Чтобы избежать проблем и недоразумений, необходимо внимательно изучать действующее законодательство, консультироваться с юристами и специалистами в области земельных отношений, а также следить за обновлениями в Правилах землепользования и застройки вашего региона. Помните, знание закона – залог вашего спокойствия и процветания на садовом участке, — отметила руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

