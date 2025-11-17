Управление Росреестра по Севастополю: вопросы о применении признаков неиспользования земельных участках

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила, определяющие признаки неиспользования земельных участков. Эти изменения вызвали большой интерес среди граждан. В данной статье мы рассмотрим, что больше всего волновало севастопольцев. На вопросы отвечает помощник руководителя Управления Росреестра по Севастополю Наталья Яковлева:

Севастопольцы активно обращаются в Управление, чтобы получить разъяснения по широкому спектру вопросов, касающихся прав и обязанностей владельцев земельных участков, последствий ненадлежащего использования земли, а также по процедуре выявления и пресечения нарушений.

Что считается неиспользованием земельного участка?

— Постановление Правительства РФ № 826 определяет критерии неиспользования, которые различаются для разных категорий земель. Однако, ключевым и наиболее распространённым признаком, касающимся большинства собственников, является захламление и загрязнение отходами. Это правило распространяется на все земельные участки в границах населённых пунктов, а также на садовые и огородные участки. Важно отметить, что «захламление» — это не просто наличие мусора, это и бытовые отходы, строительный мусор, развалины старых строений, заросли сорняков, превышающие высоту 1 метра, и другие предметы, ухудшающие санитарное состояние территории.

Эти признаки относятся ко всем или есть ещё какие-либо особенности, например, для ИЖС?

— Для земельных участков, предназначенных для строительства, таким признаком также будет отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение 5 лет (не ИЖС). Для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), введен аналогичный признак неиспользования. При этом срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него увеличен до 7 лет.

Каким образом будут проверяться участки?

— Органы земельного надзора могут проводить проверки земельных участков, в том числе визуальный осмотр зданий и сооружений. Если будет установлено, что постройки находятся в аварийном состоянии и не поддерживаются в надлежащем виде, это может быть квалифицировано как неиспользование участка.

Что грозит собственникам за неиспользование земли?

— Игнорирование новых правил влечёт за собой административную ответственность. Если земельный участок не используется по назначению, собственнику могут быть предъявлены требования по устранению нарушений. В случае невыполнения требований собственнику выпишут штраф в размере от 1 до 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей, если правообладателем является физическое лицо. Для юридического лица от 3 до 5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 тысяч рублей. Далее, если штраф не помог и земельный участок не приведен в порядок — будет принято решение о его принудительном изъятии.

И в заключении, что бы Вы посоветовали севастопольцам, владеющим земельными участками?

— У государства нет задачи изъятия участков, задача этой реформы — это повышение земельной грамотности, чтобы люди понимали, земля — это не просто актив, благосостояние страны и общества зависит, в том числе, и от того на сколько эффективно мы используем земельные ресурсы. Владельцам рекомендуется внимательно следить за состоянием своих участков, проводить регулярные проверки и при необходимости принимать меры по их благоустройству. Наше Управление всегда готово помочь вам разобраться в сложившейся ситуации! — цитирует пресс-служба помощник руководителя Управления Росреестра по Севастополю Наталья Яковлева.

Просмотры: 2 114