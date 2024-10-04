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Управление спорта Правительства Севастополя подписало соглашение с филиалом фонда «Защитники Отечества»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Управление спорта Правительства Севастополя подписало соглашение с филиалом фонда «Защитники Отечества»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:53 04.10.2024

В этом году севастопольские спортсмены успешно выступили на Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов спецоперации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — участники заняли призовые места и привезли три медали: «золото» и два «серебра».

Обсудили с коллегами дальнейший формат взаимодействия. У нас уже проведена большая совместная работа, и мы планируем ее продолжать для вовлечения участников СВО и членов их семей в систематические занятия и физкультурой, и спортом. Договорились с коллегами из фонда, что продолжим делать все возможное по созданию необходимых условий для регулярных занятий физкультурой наших ребят-участников СВО, особенно получивших ранения, и членов их семей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Напомним, на ежедневной основе участникам СВО и членам их семей также предоставляются определенные льготы:

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  • прием детей участников СВО в спортивные учреждения на безвозмездной основе вне очереди;
  • льготы на платные услуги, предоставляемые отраслью (50% от стоимости);
  • зачисление без очереди на социальные акции «Плавание для всех», «Научись плавать» и «Золотая рыбка».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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