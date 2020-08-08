Управление ветеринарии Севастополя о проведении противоэпизоотических мероприятий

В Управлении ветеринарии Севастополя сообщили: противоэпизоотические мероприятия будут проведены с 10 по 15 августа.
Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65, — отмечают специалисты.
График проведения:
|Место проведения
|Суть мероприятия
|дата
|время
|г. Севастополь,
Нахимовский район,
п. Мекензиевы горы.
|
— вакцинация птиц против гриппа птиц.
|
10.08.2020
|
10:00 — 16:00
|г. Севастополь,
Нахимовский район,
Северная сторона, районы Голландия, Радиогорка Бартеневка;
с. Фронтовое;
с. Пироговка.
Балаклавский район,
с. Передовое
|
— вакцинация птиц против гриппа птиц.
|
11.08.2020
|
10:00 — 16:00
|г. Севастополь,
Нахимовский район,
с. Верхнесадовое.
Балаклавский район,
с. Новобобровка.
|
— вакцинация птиц против гриппа птиц.
|
12.08.2020
|
10:00 — 16:00
|г. Севастополь,
Нахимовский район,
с. Верхнесадовое;
п. Симиренко.
Балаклавский район,
с. Россошанка;
с. Подгорное.
|
— вакцинация птиц против гриппа птиц.
|
13.08.2020
|
10:00 — 16:00
|г. Севастополь,
Балаклавский район, Фиолентовское шоссе,
1) В районе автобусной остановки «Поселок»
(на развилке у въезда в СТ «Пионер-2», СТ «Каравай» и СТ «Афганец»);
2) На въезде в СТ «Маяк-4»
и СТ «Атлантика-3» (в районе лесополосы);
3) На границе СТ «Наука»,
СТ «Гефест» и СТ «Маяк-2»
(в районе водонасосной станции);
4) На въезде в СТ «Югрыбхолодфлот».
|
— вакцинация собак и кошек против бешенства.
|
15.08.2020
|
10:00 — 14:00
|г. Севастополь,
Балаклавский район,
с. Орлиное;
с. Павловка.
|
— вакцинация птиц против гриппа птиц.
|
15.08.2020
|
10:00 — 14:00
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