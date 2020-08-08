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В Севастополе озвучен график вакцинации домашних животных: птиц, собаки и кошек
фото: открытые источники

Управление ветеринарии Севастополя о проведении противоэпизоотических мероприятий

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 12:00 08.08.2020

В Управлении ветеринарии Севастополя сообщили: противоэпизоотические мероприятия будут проведены с 10 по 15 августа.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65, — отмечают специалисты.

График проведения:

Место проведения

 

Суть мероприятиядатавремя
г. Севастополь,

Нахимовский район,

п. Мекензиевы горы.

 

— вакцинация птиц против гриппа птиц.

 

 

 

10.08.2020

 

 

10:00 — 16:00

г. Севастополь,

Нахимовский район,

Северная сторона, районы Голландия, Радиогорка Бартеневка;

с. Фронтовое;

с. Пироговка.

 

Балаклавский район,

с. Передовое

 

 

 

— вакцинация птиц против гриппа птиц.

 

 

 

 

11.08.2020

 

 

 

10:00 — 16:00

г. Севастополь,

Нахимовский район,

с. Верхнесадовое.

 

Балаклавский район,

с. Новобобровка.

 

 

— вакцинация птиц против гриппа птиц.

 

 

 

 

12.08.2020

 

 

 

10:00 — 16:00

г. Севастополь,

Нахимовский район,

с. Верхнесадовое;

п. Симиренко.

 

Балаклавский район,

с. Россошанка;

с. Подгорное.

 

 

— вакцинация птиц против гриппа птиц.

 

 

 

13.08.2020

 

 

10:00 — 16:00

г. Севастополь,

Балаклавский район, Фиолентовское шоссе,

1) В районе автобусной остановки «Поселок»

(на развилке у въезда в СТ «Пионер-2», СТ «Каравай» и СТ «Афганец»);

2) На въезде в СТ «Маяк-4»

и СТ «Атлантика-3» (в районе лесополосы);

3) На границе СТ «Наука»,

СТ «Гефест» и СТ «Маяк-2»

(в районе водонасосной станции);

4) На въезде в СТ «Югрыбхолодфлот».

 

 

 

 

 

 

 

 

— вакцинация собак и кошек против бешенства.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 — 14:00

г. Севастополь,

Балаклавский район,

с. Орлиное;

с. Павловка.

 

— вакцинация птиц против гриппа птиц.

 

 

15.08.2020

 

 

 

10:00 — 14:00

Управление ветеринарии Севастополя о проведении противоэпизоотических мероприятий

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