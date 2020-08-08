Управление ветеринарии Севастополя о проведении противоэпизоотических мероприятий

г. Севастополь, Балаклавский район, Фиолентовское шоссе, 1) В районе автобусной остановки «Поселок» (на развилке у въезда в СТ «Пионер-2», СТ «Каравай» и СТ «Афганец»); 2) На въезде в СТ «Маяк-4» и СТ «Атлантика-3» (в районе лесополосы); 3) На границе СТ «Наука», СТ «Гефест» и СТ «Маяк-2» (в районе водонасосной станции); 4) На въезде в СТ «Югрыбхолодфлот».

— вакцинация собак и кошек против бешенства.

15.08.2020