Уровень газификации Белогорского района планируется довести до среднереспубликанского

Среди прочего, Глава республики поручил проверить состояние русел рек, протекающих в пределах муниципалитета, расчистить их от мусора, поваленных деревьев и листьев для предотвращения образования заторов и, как следствие, подтопления территорий. Помимо этого, администрация должна подготовить реестр неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, чтобы привлечь инвесторов к организации с/х производства.

В селе Зыбины Сергей Аксёнов указал на необходимость привести в порядок мостовые сооружения через реку Биюк-Карасу и закрыть все открытые канализационные колодцы.

В рамках посещения МБОУ «Зыбинская средняя школа» Глава Крыма пообщался с руководством и педагогическим составом, поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником. Сергей Аксёнов пообещал изыскать средства на асфальтирование школьного двора, ремонт или замену школьного автобуса, приобретение новой компьютерной техники. До конца текущего года нужно составить проект спортивной площадки. Также Министерство образования, науки и молодежи РК включит учреждение в план по установке ограждения по периметру территории.

В Зыбинском сельском доме культуры занимается около 160 человек в 12 кружках и секциях. Глава республики поручил найти решение по организации системы отопления здания и по обеспечению учреждения музыкальными инструментами и сценической одеждой. Сельскую библиотеку, в свою очередь, посещают 590 читателей, книжный фонд постоянно пополняется и составляет более 5,2 тыс. книг. Однако для удобства пользователей требуется приобрести дополнительную компьютерную технику.

Затем Сергей Аксёнов посетил село Мельники Зыбинского сельского поселения. Местные жители плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи для фронта, готовые изделия направляются военнослужащим с помощью волонтеров. Глава Крыма выразил признательность сельчанам за труд и неравнодушие, пообещав помочь с материалами. Кроме того, осматривая Мельниковский сельский клуб, Глава республики поставил задачу решить вопрос с водоснабжением здания учреждения.

Вишенский сельский дом культуры находится в плачевном состоянии. Сергей Аксёнов дал поручение найти варианты по ремонту здания. В случае если это окажется невозможным, будет найдена возможность установки нового модуля. Библиотеку, нуждающуюся в новой мебели и компьютерной технике, планируется перевезти на второй этаж здания местного почтового отделения после ремонта.

В МБОУ «Вишенская средняя школа» требуется расширить актовый зал, обновить кресла и оборудование. В план работ также будет включена установка ограждения вокруг школьной территории. Поздравляя коллектив учреждения с наступающим Днем учителя, Сергей Аксёнов подчеркнул, что крымских педагогов отличает высокий профессионализм, любовь к детям и преданность делу, благодаря чему система школьного образования в республике планомерно развивается.

Также Глава Крыма оценил благоустройство дворов многоквартирных домов Вишенного.

Здание культурно-досугового учреждения в селе Белая Скала Вишенского сельского поселения заброшено. При этом его небольшая площадь, по мнению Сергея Аксёнова, позволяет провести восстановительные работы. Проработать соответствующее поручение необходимо Министерству строительства и архитектуры РК.

Помимо этого, планируется выделить порядка 5 млн рублей на ремонт кровли дома культуры в селе Васильевка, который удалось сохранить в хорошем состоянии.

Подводя итоги выездной работы, Сергей Аксёнов сообщил о планах постепенно улучшать спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру Белогорского района.

Среди первостепенных задач – ремонт кровли зданий домов культуры и клубов, а также организация отопления. Руководство района подготовит перечень. Постараемся выполнить все заявки на новую технику и оборудование. Как и обещали ранее, в ряде клубов будет организован показ кинофильмов – варианты Министерство культуры РК выверит до конца года по всей республике, – пообещал Глава Крыма.

В дополнение Сергей Аксёнов сообщил о планах повышения уровня газификации Белогорского района.

Зыбинское сельское поселение стоит одним из первых в очереди. Актуализируем программу, чтобы вывести наименее газифицированные районы республики, в том числе Первомайский и Советский, на среднереспубликанский уровень, – сообщил Глава республики.

В рабочей поездке принял участие врио главы администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым