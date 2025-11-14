Прямо сейчас:
«Урожай» в 1,8 кг марихуаны и 615 кустов стоил крымчанину свободы

«Урожай» в 1,8 кг марихуаны и 615 кустов стоил крымчанину свободы

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 15:55 14.11.2025

Кировским районным судом Республики Крым вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере и хранении наркотиков в крупном размере. Фигурант дела приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в мае 2025 года осужденный незаконно засеял семена конопли на поле с арбузами вблизи одного из сел Кировского района. В дальнейшем он систематически ухаживал за незаконными посевами. В июле 2025 года правоохранительными органами в ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято 615 кустов конопли, а также около 1,8 килограмма готовой к употреблению марихуаны, которая хранилась в автомобильном прицепе. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, — сообщили в пресс-службе суда. 

Автомобильный прицеп, использовавшийся для хранения наркотических средств, по решению суда конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба Кировского районного суда Республики Крым 

