Уроженец Ижевска Николай Гордюшин назначен и.о. заместителя губернатора Севастополя

Николай Гордюшин в качестве исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя был представлен 1 марта.

Он будет курировать Департамент архитектуры и градостроительства, а также Севнаследие. Николай Валерьевич будет заниматься всеми вопросами, непосредственно связанными с градостроительной деятельностью, защитой памятников. У нас накопилось достаточно большое количество вопросов, которые необходимо профессионально решать. У Николая Валерьевича большой опыт работы архитектором, реализация сложных проекты в Москве, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

СПРАВКА:

Николай Гордюшин родился 3 июня 1980 года в Ижевске. В 1996 году окончил архитектурную гимназию при Ижевском государственном техническом университете, в 2001 году – Ижевский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2020 году прошел профессиональную переподготовку в Московской школе управления «СКОЛКОВО» про программе «Практикум» – «Управление компанией». Проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

Трудовую деятельность в качестве архитектора начал в 2003 году в Проектно-строительной организации ООО «СТС Конструктор» (Москва)

В 2005 – 2007 гг. работал архитектором ООО «Проектстройцентр» (Москва); В 2007 – 2013 гг. – руководитель группы архитекторов, главный архитектор проекта, руководитель мастерской архитектурного бюро SPeeCH (Москва); В 2013 – 2018 гг. – основатель, главный архитектор общества с ограниченной ответственностью ТПО «ПРАЙД» (Москва). В 2018 – 2021 гг. – индивидуальный предприниматель (Москва).

Награжден Благодарностью Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, Благодарностью Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, лауреат Архитектурной премии Москвы 2020 в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение спортивных и зрелищных объектов». Лауреат и победитель международных конкурсов и премий в области градостроительства и архитектуры: обладатель престижной международной премии MIPIM (Le marché international des professionnels de l’immobilier) в номинации «BEST CULTURAL & SPORTS INFRASTRUCTURE» (2020 г.), лауреат World Architecture Festival в номинации «Спорт» (2019 г.), победитель открытого международного конкурса на разработку концепции развития части набережной им. Адмирала Серебрякова г. Новороссийск (2018 г.) (в составе международного консорциума во главе с Zaha Hadid Architects, Великобритания); победитель открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора (2019 г.) (в составе консорциума с Nikken Sekkei, Япония); лауреат закрытого конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции комплексной застройки территории Рублёво-Архангельского (2018 г.) (в составе международного консорциума во главе с Zaha Hadid Architects, Великобритания); лауреат международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции развития экспериментальных площадок реновации жилищного фонда г. Москвы (2017 г.) (в составе международного консорциума во главе с Zaha Hadid Architects, Великобритания); лауреат международного конкурса на разработку архитектурного облика станций Московского метрополитена (станции «Шереметьевская» (2016), «Кленовый бульвар» (2018) (совместно с AREASRANEA, Аргентина).