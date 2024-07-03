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Уроженец Симферополя заочно осудили за приобретение, перевозку и ношение взрывных устройств
Фото: Life

Уроженец Симферополя заочно осудили за приобретение, перевозку и ношение взрывных устройств

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 18:02 03.07.2024

Приговором Симферопольского районного суда Республики Крым от 03 июля 2024 года заочно осужден уроженец  Симферополя, 1977 года рождения, гражданин Г., находящийся в федеральном розыске, за незаконное приобретение, перевозку и ношение ручной гранаты.

26 февраля 2022 года гражданин Г. приобрел в неустановленном месте взрывное устройство — ручную гранату без должного на то разрешения, с которой направился на троллейбусе в с. Перевальное Симферопольского района и продолжал ее носить при себе до момента обнаружения сотрудниками полиции. За совершенное преступление виновному лицу судом назначено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, — сообщили в пресс-службе суда. 

При назначении наказания суд учёл обстоятельства уголовного дела в совокупности, личность подсудимого, а также характер и степень общественной опасности совершенного им преступления.

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Срок назначенного наказания будет исчисляться с момента передачи виновного лица правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Симферопольского районного суда РК

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