Уроженец Винницкой области готовил в Севастополе террористический акт. Не получилось, дело ушло в суд

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении проживающего в Севастополе 57-летнего уроженца Винницкой области.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По версии следствия, в 2025 году обвиняемый планировал совершить взрыв у памятного знака в честь 300-летия Российского флота в центральной части Севастополя с целью устрашения населения города. Для этого он изучил технологии изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, приобрел необходимые компоненты и собрал самодельное радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли его преступную деятельность. В августе 2025 в квартире по месту его проживания изъято взрывное устройство, содержащее более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 г металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов. При осмотре автомобиля обвиняемого изъят радиопульт для осуществления дистанционного взрыва, — сообщили в пресс-службе ведомства.