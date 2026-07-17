Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Уроженец Винницкой области готовил в Севастополе террористический акт. Не получилось, дело ушло в суд
Новости Республики

Уроженец Винницкой области готовил в Севастополе террористический акт. Не получилось, дело ушло в суд

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:59 17.07.2026

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении проживающего в Севастополе 57-летнего уроженца Винницкой области.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По версии следствия, в 2025 году обвиняемый планировал совершить взрыв у памятного знака в честь 300-летия Российского флота в центральной части Севастополя с целью устрашения населения города. Для этого он изучил технологии изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, приобрел необходимые компоненты и собрал самодельное радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли его преступную деятельность. В августе 2025 в квартире по месту его проживания изъято взрывное устройство, содержащее более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 г металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов. При осмотре автомобиля обвиняемого изъят радиопульт для осуществления дистанционного взрыва, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Мужчина заключен под стражу.

Узнайте больше:  ГУП РК «Крым-Фармация»: работает «горячая линия»

Уроженец Винницкой области готовил в Севастополе террористический акт. Не получилось, дело ушло в суд Уроженец Винницкой области готовил в Севастополе террористический акт. Не получилось, дело ушло в суд

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

Просмотры: 2 257

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.