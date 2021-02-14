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Усадьба Меллер-Закомельских: снести нельзя спасти. Власти Ялты пытаются правильно поставить запятую

Усадьба Меллер-Закомельских: снести нельзя спасти. Власти Ялты пытаются правильно поставить запятую

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:27 14.02.2021

Усадьбу Меллер-Закомельских (ныне — санаторий «Киев») на улице Чехова, 26, а также территорию, на которой она находится, глава администрации Ялты Янина Павленко осмотрела в ходе рабочего выезда Она встретилась с директором санатория «Киев» Антоном Пичко и директором проводного радио «Ялтинский меридиан» Еленой Морозовой, которая первая подняла в социальных сетях вопрос дальнейшей судьбы этого исторического здания.

Усадьба Меллер-Закомельских: снести нельзя спасти. Власти Ялты пытаются правильно поставить запятую

Здание потрясающее, время здесь как будто замирает, и нет ощущения, что находишься в центре города. Тревоги ялтинцев вполне понятны и, если есть хоть малейшая возможность сохранить здание, а с ним и исторический облик города, нужно сделать все, что от нас зависит. Но объективности ради должна сказать, что закулисье не такое воздушно-кружевное и красивое, как фасад: грунтовые воды разрушают фундамент, здание признано аварийным. Так или иначе – решение принимать нужно, — подытожила осмотр глава администрации Ялты Янина Павленко.

Усадьба Меллер-Закомельских: снести нельзя спасти. Власти Ялты пытаются правильно поставить запятую

По ее словам, на имя Главы Крыма Сергея Аксёнова уже отправлено письмо с просьбой вернуть усадьбе Меллер-Закомельских статус, который спасет здание от сноса.

Надеемся, что будет рассмотрен вопрос внесения здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, — подчеркнула Янина Павленко и добавила, что до окончательного решения Департамента охраны культурного наследия никаких разговоров о сносе здания быть не может.

Усадьба Меллер-Закомельских: снести нельзя спасти. Власти Ялты пытаются правильно поставить запятую

Также глава администрации обратилась к собственникам с просьбой навести порядок на этой территории, уделив особое внимание парковой зоне.

Здесь красивейший парк, который может служить прекрасным местом отдыха, как для ялтинцев, так и для гостей города, — убеждена Павленко.

Усадьба Меллер-Закомельских: снести нельзя спасти. Власти Ялты пытаются правильно поставить запятую

Напомним, в ноябре 2020 года Администрацией города Ялта была отклонена документация по планировке территории «Санатория Киев»  поскольку она не соответствовала Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, а также противоречила общей градостроительной концепции и внешнему архитектурно-градостроительному облику исторического центра Ялты.

Усадьба Меллер-Закомельских: снести нельзя спасти. Власти Ялты пытаются правильно поставить запятую

Усадьба Меллер-Закомельских: снести нельзя спасти. Власти Ялты пытаются правильно поставить запятую

Фото: отдел информационной политики ялтинской администрации и страница Я.Павленко в Facebook.

Усадьба Меллер-Закомельских: снести нельзя спасти. Власти Ялты пытаются правильно поставить запятую

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