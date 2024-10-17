Ущерб государству в размере более 47,5 млн. рублей — в Крыму возбуждено уголовное дело по факту мошшеничества

Следователем следственного управления УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении должностного лица.
Преступная деятельность пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК и регионального управления ФСБ.
Полицейские установили, что в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы и Государственной программы реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым между Администрацией г. Старый Крым и директором одной организации заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту полигона ТКО.
Однако, при исполнении контракта подрядчик использовал материалы более низкого качества, которые хуже по своим техническим характеристикам и меньше по стоимости, что прямо повлияло на эксплуатационные характеристики объекта и стоимость выполненных работ.
Экспертиза показала, что разница между стоимостью указанных в актах выполненных работ и фактически выполненными работами составила более 47 500 000 рублей. Такова сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым.
Во время обысков в здании Администрации Кировского района, а также в субподрядной организации полицейскими изъята документация, имеющая доказательные значения.
Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму