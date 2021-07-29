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Ушел из жизни Гарринальд Немировский – легенда спортивной журналистики Крыма

Ушел из жизни Гарринальд Немировский – легенда спортивной журналистики Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 29.07.2021

На 86 году жизни скончался легендарный спортивный журналист Крыма Гарринальд Михайлович Немировский.

Он родился в 1935 году в Симферополе. Окончив школу, поступил на факультет физического воспитания Крымского педагогического института. Там увлёкся спортивной журналистикой и уже больше никогда не изменял своему выбору.

Гарринальд Михайлович был заслуженным журналистом Украины и Крыма, его назначали арбитром на международных и всесоюзных соревнованиях по лёгкой атлетике и велоспорту. Он комментировал велогонки во время Олимпийских игр 1980 года в Москве. А уж как вёл репортажи с футбольных матчей, помнят многочисленные ценители его таланта.

Мастерство Гарринальда Немировского признано на самом высоком уровне. Он носил звание лауреата Международного открытого рейтинга популярности «Золотая фортуна-2000», признавался победителем конкурса «Журналист года» в номинации «Легенда журналистики». Но самое главное – он воспитал учеников, создал крымскую школу спортивного репортажа и тем самым вписал своё имя на исторические скрижали. Светлая память о Гарринальде Немировском навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие искренние соболезнования семье покойного. В эти трудные минуты примите слова поддержки и сочувствия, — выразил слова соболезнования спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал смерть Гарринальда Немировского невосполнимой потерей.

Гарринальд Михайлович внес большой вклад в развитие спортивной журналистики, много сделал для развития и популяризации физкультуры и спорта. Его материалы всегда отличали яркий талант, истинный профессионализм, глубокое проникновение в тему.

Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Гарринальда Михайловича. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, — подчеркнул Глава Крыма.

 

Ушел из жизни Гарринальд Немировский – легенда спортивной журналистики Крыма

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