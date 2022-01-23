Ушел из жизни легендарный футболист «Таврии», человек, отдавший всего себя крымскому спорту

На 83-м году жизни перестало биться сердце легенды крымского футбола и симферопольской «Таврии» Николая Тимофеевича Гостева. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.

Он был настоящей легендой крымского футбола. В период с 1959 по 1969 годы Николай Тимофеевич провел 255 матчей за симферопольскую «Таврию».

С 1980 года Гостев был назначен председателем Комитета по физической культуре и спорта Автономной Республики Крым, который он возглавлял 25 лет. С 2005 по 2013 годы он работал на руководящей должности СК «Таврия», где был генеральным директором.

В апреле 2013 года Николай Тимофеевич был избран президентом Республиканской федерации футбола Крыма, а 22 мая 2014 года – председателем Региональной общественной организации «Республиканская федерация футбола Крыма». 2 марта 2016 года Гостев избран почетным председателем Региональной общественной организации «Республиканская федерация футбола Крыма».

Николай Гостев стоял у истоков создания Крымского футбольного союза, занимая должность вице-президента организации с 2015 по 2016 годы.

В 2020 году Николай Гостев стал лауреатом премии «Призвание». За долгие годы своей трудовой и общественной деятельности Николай Гостев неоднократно отмечался государственными наградами: медаль «За трудовое отличие» (1989 г.), почетная грамота Кабинета Министров Украины (2001 г.), кавалер ордена «За заслуги» III степени (2004 г.) и II степени (2011 г.). Ему были присвоены почетные звания: «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» (1995 г.), «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым» (2000 г.).

Крымский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Тимофеевича.

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