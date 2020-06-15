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Юрий Черников

Ушел из жизни настоящий севастополец, патриот и офицер, меценат и политик Юрий Черников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:25 15.06.2020

На 62-м году жизни скоропостижно скончался Юрий Викторович Черников. Севастополец, капитан первого ранга, патриот, Личность, известная в городе. Просто не проснулся рано утром. В голове не укладывается, ведь Черников и смерть – понятия из разных плоскостей, казалось.

Он, буквально, кипел энергией, фонтанировал идеями. Был успешным бизнесменом. Все его начинания выходили на высший уровень: и транспортная компания, и телеканал «Первый Севастопольский», и «Севэлектроавторанс». И еще много чего. Юрий Викторович был активным членом «Русской общины Севастополя», депутатом того самого последнего горсовета – «нулевого» созыва Заксобрания Севастополя. Принимал активное участие в «Русской весне», служил России, болел душой за Россию. Потому и пошел в политику. И не о себе пекся, а о людях. В микрорайоне ул. Жидилова, на Абрикосовке его знал… знает каждый. Его стараниями и храм там возведен — Святого Исповедника Романа.

Ушел человек из жизни, за плечами которого и двадцать с лишним лет образцовой флотской службы, и дела, и награды, и предприятия, и люди, которым он помог, направил, поддержал…  И все это осталось. Как память, как знак того, что прожил не зря. Вот только ушел рано. Не попрощавшись… В День рождения Севастополя, ставшего ему родным и любимым.

Редакция сетевого издания «КрымPRESS» выражает искреннее соболезнование родным и близким Юрия Викторовича Черникова.

Отпевание состоится в среду, 17 июня, в 10:00 в севастопольском Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов.

Ушел из жизни настоящий севастополец, патриот и офицер, меценат и политик Юрий Черников

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