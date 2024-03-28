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Ускоряйтесь! С 1 июня и до 30 сентября в Ялте вводится запрет на проведение строительных работ
фото: pikist.com

Ускоряйтесь! С 1 июня и до 30 сентября в Ялте вводится запрет на проведение строительных работ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 28.03.2024

Глава администрации Ялты подписала Постановление на запрет проведения строительных работ в период летнего курортного сезона.

Прошу тех, кто сегодня реконструирует, ремонтирует и строит на территории муниципалитета, по необходимости ускориться, если нужно – законсервировать объекты. На это есть чуть больше 2 месяцев. Но с лета – стоп, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

Она также уточнила, что есть ряд исключений, в частности, запрет не касается аварийно-восстановительных работ, тех, что реализуются за счет федерального, республиканского, муниципального бюджетов и отделки помещений, объектов ИЖС выше трассы «Симферополь-Ялта-Севастополь». Также по согласованию с Администрацией города Ялта в сезон смогут продолжить работу участники СЭЗ и инвестсоглашений, специализированные застройщики, которые работают по 214-ФЗ, те, кто строят детские оздоровительные комплексы, проводят земляные работы и прокладывают коммуникации.

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Ознакомиться с Постановлением можно здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/74c0fda8-09c0-48ec-902a-b364af0c605b

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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