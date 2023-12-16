Условия выдачи льготной ипотеки изменены. Эксперты считают: доступность новостроек сократится, цены вниз не пойдут

Правительство РФ изменило условия выдачи кредитов по программе ипотеки с господдержкой, согласно которой новостройку можно было «взять» под 8% годовых. Отныне, чтобы войти в программу, необходимо сделать первоначальный взнос не 20% от общей суммы, а все 30%. И это касается как жилья в многоквартирных новостройках, так и строительства частного дома или покупки земельного участки для строительства. Чиновники эту меру обозначают как направленную на повышение качества кредитов.

Кроме того, принято и решение об ограничении максимального размера льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн рублей. При этом исключение сделано для программ, рассчитанных на Дальний восток и Арктику — здесь сумма займа напротив выросла с 6 млн до 9 млн рублей.

Что говорят по этому поводу специалисты рынка недвижимости? На самом деле, предвидя такую ситуацию, большинство из них не находятся в «радужных настроениях». Говорят, что эти шаги сократят доступность новостроек. Так, эксперты онлайн-сервиса ЦИАН в своём Журнале про недвижимость изначально заявили, что такие меры в случае их принятия приведут к:

По нашей предварительной оценке, предлагаемые изменения уберут с рынка 25–30% потенциальных покупателей, — заявил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов. — При этом в краткосрочной перспективе вероятен еще один период ажиотажного спроса, когда покупатели будут закупаться впрок, пока «всё не отменили».

Специалисты сервиса уверены, что увеличение величины первоначального взноса станет весьма критичным моментом для многих заёмщиков. При этом подчёркивается, что количество предложений — исходя из ограничения максимального размера льготной ипотеки — существенно сократится в центральных регионах страны, формально (процентов на 10%) увеличится в других субъектах, но по факту реальная доступность жилья в новостройках сократится.

Вместе с тем есть момент, который возможно и поможет кому-то таки решить свой квартирный вопрос с помощью ипотечного кредита. В Госдуме РФ намерены обсудить возможность увеличения суммы кредита по семейной ипотеке, «заточенной» для городов-миллионников, вдвое. То есть, с 6 млн до 12 млн рублей. Такое предложение по сути является «отзвуком» настоятельной «рекомендации» Президента РФ Владимира Путина о необходимости продления этой программы после июля 2024 года , которую он озвучил в ходе прямой линии.

С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его мнению, это позволит большему числу российских семей купить новое жилье, кроме того, люди смогут приобрести просторные трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, востребованные у участников семейной ипотеки, — озвучивает ТАСС сайт ЦИАН.

Стоит также отметить, что такая мера, по словам парламентария, к росту цен на новостройки привести не должна, потому как является адресной. Напомним здесь, что программа семейной ипотеки была запущена ещё в начале 2018 года и до сих пор «держит» ставку кредита под 6% годовых.

И наконец: есть ли вариант развития событий, что стоимость «новостроечных» квадратов пойдёт вниз?

Сокращения цен на новостройки сейчас ждать не следует. Клиенты, особенно в премиальном сегменте, обладают значительными сбережениями. А в арсенале девелоперов есть немало удобных маркетинговых инструментов для привлечения покупателей. Следовательно, спрос сохранится на стабильном уровне, и предпосылок к коррекции цен вниз пока не появится, — цитирует ЦИАН коммерческого директор Optima Development Дмитрий Голева.