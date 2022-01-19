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Фото: 1obl.ru

Условный срок и более полумиллиона рублей. В Крыму вынесли приговор водителю, из-за которого погиб велосипедист

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:31 19.01.2022

Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть велосипедиста, обернулось для водителя  условным осуждением на трехлетний срок. Суд также обязал виновного выплатить потерпевшей стороне полмиллиона рублей − в качестве компенсации морального вреда, процессуальные издержки в размере ста тысяч рублей и 25,3 тысячи рублей − расходов на погребение. Условно осужденный в течение трехлетнего испытательного срока должен своим поведением доказать свое исправление. Права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, виновный лишен на два с половиной года. Приговор вынес  Раздольненский районный суд Республики Крым.

Как установлено судом, июльским вечером 2020 года житель Красноперекопского района, управляя технически исправным автомобилем «LADA GRANTA», двигался по автодороге вблизи села Кропоткино в границах Раздольненского района. Не убедившись в безопасности совершаемого маневра, водитель допустил столкновение с велосипедистом, двигавшимся в попутном направлении. Трагичный итог аварии: 60-летний велосипедист погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Вину в совершении преступления подсудимый не признал, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал 42-летнего жителя Красноперекопского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, и счел возможным назначить ему наказание за содеянное, не связанное с изоляцией от общества. Приговор не вступил в законную силу.

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