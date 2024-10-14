Услуги по родовым сертификатам в текущем году получили 3,6 тысячи жительниц Севастополя

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Севастополю оплатило медицинским организациям услуги, оказанные 3 673 жительницам города на основании оформленных родовых сертификатов. Объем перечисленных средств составил более 27,4 миллиона рублей.

Сертификат формируется в электронном виде при первичном посещении женской консультации по месту жительства. Для формирования сертификата женщина должна предъявить паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), полис обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Найти документ можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Родовый сертификат — это документ, позволяющий беременной женщине выбрать медицинскую организацию для наблюдения и оказания помощи во время беременности, родов и послеродового периода. Сертификат дает возможность будущей маме получать качественную медицинскую помощь и своевременно проходить все необходимые обследования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Номинал сертификата составляет 12 тысяч рублей. Эти денежные средства нельзя обналичить. Сертификат состоит из трех талонов, которые после получения женщиной медицинских услуг поступают в Отделение СФР по Севастополю для последующей оплаты. Оплачиваются услуги, оказанные только в рамках системы обязательного медицинского страхования. Если будущая мама наблюдается на платной основе, то родовый сертификат не формируется.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в Отделение СФР по Севастополю по телефону контакт-центра: 8-800 100 00 01. На индивидуальные вопросы ответят операторы второй линии — с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:45 в пятницу.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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