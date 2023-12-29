Услуги Социального фонда в 2024 году: что ждет севастопольцев с нового года

С 1 января 2024 года севастопольцев ждет ряд изменений и нововведений в социальной сфере. Севастопольское отделение Социального фонда России проиндексирует пенсии, а также автоматически пересчитает размеры детских пособий. Со следующего года Фонд также перейдет на проактивное оформление пенсий по потере кормильца.

Индексация страховых пенсий

Прежде всего с января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. Перерасчет пенсий с учетом индексации будет произведен беззаявительно.

Индексация в том числе затронет 88407 неработающих получателей страховой пенсии. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырастет до 20,5 тыс. рублей.

Индексация будущей пенсии работающих севастопольцев

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также будут проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам. Это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента будет повышена со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.

Повышение детских пособий

В январе также повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое Отделение Социального фонда сейчас предоставляет севастопольским родителям 13457 детей и 240 беременных женщин. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. После увеличения размеров прожиточного минимума Социальный фонд автоматически пересчитает размер пособий.

Сохранение пособия по уходу за ребенком при выходе на работу

С 2024 года севастопольские родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.

Помимо этого, с 1 января вступает в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тыс. рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

Рост больничных и декретных выплат

Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году вырастут почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тыс. до 565 тыс. рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тыс. рублей в месяц против нынешних 33,2 тыс. рублей.

Повышение материнского капитала

С 1 февраля Социальный фонд проиндексирует на 7,5% материнский капитал. Размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 44 тыс. рублей и составит 630 967,72 рубля, на второго ребенка увеличится на 58 тыс. рублей и составит 833 800,37 рубля. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тыс. рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,5%. Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг.

Материнский капитал гражданам России

С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.

Изменение периода назначения ежемесячной выплаты из материнского капитала

В новом году будет увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас это возможно в течение первых 3 месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.

Материнский капитал на реконструкцию дома блокированной застройки

Севастопольские семьи смогут осуществить за счет средств материнского капитала реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.

Материнский капитал на накопительную пенсию отцов

Еще одно нововведение коснется отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступит в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.

Расширение проактивных услуг

Проактивный формат предполагает, что севастопольцам не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты и предоставлять какие-либо документы. Региональное Отделение Социального фонда будет само оформлять меры поддержки на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия.

С 1 января Отделение перейдет к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Фонд будет назначать выплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Данные будут поступать из ЗАГС.

Также с 2024 года Отделение СФР по г.Севастополю начнет оформлять в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получат соответствующее сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

Повышение требований для пенсии по старости

В 2024 году повышается возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года.

Также изменятся минимальные требования для получения страховой пенсии: для получения страховой пенсии нужно будет минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

Единая цифровая платформа

С нового года Социальный фонд начинает поэтапно запускать единую цифровую платформу, которая будет широко использоваться в социальной сфере для решения различных задач.

Как часть этой большой системы, с января начнет работать Федеральный реестр нуждающихся. Его данные будут помогать с определением граждан, которым необходима поддержка государства, и, таким образом, более адресно предоставлять помощь. Реестр позволит обеспечивать мерами поддержки такие категории населения, как ветераны труда и ветераны боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты, студенты и другие.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю