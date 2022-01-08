Установление границ объектов культурного наследия в Крыму требует почти полмиллиарда рублей

Установление границ и зон культурных объектов требует финансирования в размере почти 500 млн рублей в Крыму. Это необходимо для того, чтобы установить особый режим использования этих земель и предотвратить возможное разрушение культурных объектов. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра культуры РК — начальник Департамента государственной охраны культурного наследия Андрей Ростенко.

На то, чтобы разработать и утвердить зоны охраны объектов культурного наследия, сформирована дополнительная бюджетная потребность в объеме более 499 млн. рублей, — сказал собеседник агентства.

Ростенко уточнил, что, согласно требованиям федерального закона, у каждого объекта культурного наследия должен быть определен «предмет охраны» — особенности, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия. А также определены границы его территории и установлены зоны охраны, где устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность.

По словам Ростенко, всего на территории Республики Крым к настоящему моменту находится 4 831 объект культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного и археологического наследия. Самые известные из них — музей-заповедник «Судакская крепость», Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и другие старинные здания, в которых жили или останавливались исторические личности, а также братские могилы воинов, погибших во времена Великой Отечественной войны.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!