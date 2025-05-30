Установлены особенности применения процедуры внесудебного банкротства для граждан, принимавших участие в СВО﻿

Соответствующие дополнения внесены в условия, при соответствии которым применяется внесудебная процедура банкротства граждан, предусмотренные статьей 223 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Так, в частности, для применения процедуры внесудебного банкротства необходимо будет подтвердить статус участника СВО. Форма соответствующей справки и порядок ее выдачи устанавливаются Правительством РФ.
Федеральный закон от 23.05.2025 N 111-ФЗ «О внесении изменений в статьи 213.25 и 223.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
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