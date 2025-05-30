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Установлены особенности применения процедуры внесудебного банкротства для граждан, принимавших участие в СВО﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 21:46 30.05.2025

Соответствующие дополнения внесены в условия, при соответствии которым применяется внесудебная процедура банкротства граждан, предусмотренные статьей 223 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Так, в частности, для применения процедуры внесудебного банкротства необходимо будет подтвердить статус участника СВО. Форма соответствующей справки и порядок ее выдачи устанавливаются Правительством РФ.

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Федеральный закон от 23.05.2025 N 111-ФЗ «О внесении изменений в статьи 213.25 и 223.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

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