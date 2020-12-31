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Утреннее происшествие в Симферополе: на пожаре погиб человек

Утреннее происшествие в Симферополе: на пожаре погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:11 31.12.2020

Эвакуировано 10 человек.

Сегодня утром, в 6:40 в службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении в одноэтажном многоквартирном доме в Симферополе на ул. Коммунальной.

Незамедлительно к месту происшествия направлены 2 отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы. По прибытию установлено, что горение личных вещей в одной из квартир сопровождается сильным задымлением всего подъезда. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка, в ходе которой эвакуированы 10 человек (из них 5 детей). К сожалению, на пожаре обнаружен один погибший, — сообщили в ГУ МЧС по РК,

В 7:14 пожар был ликвидирован на площади 8 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

Утреннее происшествие в Симферополе: на пожаре погиб человек

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Утреннее происшествие в Симферополе: на пожаре погиб человек

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