Утреннее происшествие в Симферополе: на пожаре погиб человек

Эвакуировано 10 человек.

Сегодня утром, в 6:40 в службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении в одноэтажном многоквартирном доме в Симферополе на ул. Коммунальной.

Незамедлительно к месту происшествия направлены 2 отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы. По прибытию установлено, что горение личных вещей в одной из квартир сопровождается сильным задымлением всего подъезда. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка, в ходе которой эвакуированы 10 человек (из них 5 детей). К сожалению, на пожаре обнаружен один погибший, — сообщили в ГУ МЧС по РК,

В 7:14 пожар был ликвидирован на площади 8 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по РК.