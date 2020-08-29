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Утренний пожар в крымском селе Желябовка. Дом сгорел, хозяйка спасена

Утренний пожар в крымском селе Желябовка. Дом сгорел, хозяйка спасена

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:47 29.08.2020

Сегодня утром (в 5:37) в службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Желябовка, по улице Первомайская.

К месту происшествия были направлены подразделение 28 пожарно-спасательной части 6 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и пожарной части 122 «Садовое». По прибытию к месту, сотрудниками МЧС России установлено, что пожар возник на территории частного домовладения. Огнем охвачена кровля дома и жилые помещения. Огнеборцы незамедлительно приступили к разведке и тушению пожара. Благодаря оперативным действиям спасателей была спасена владелица дома, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Пожар ликвидирован на площади 56 кв. метров. Причину возгорания установят эксперты.

Утренний пожар в крымском селе Желябовка. Дом сгорел, хозяйка спасена

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