Утвержден план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профориентации﻿

В перечень мероприятий по повышению уровня трудоустройства входит:
- содействие в оформлении (восстановлении) документов, необходимых для трудоустройства;
- создание в регионах базы работодателей и рабочих мест для трудоустройства участников СВО;
- проработка вопросов стимулирования работодателей, трудоустраивающих участников СВО;
- оказание бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей по вопросам трудового законодательства;
- информирование граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, выполнявших задачи в ходе СВО, о возможности применения к ним постпенитенциарной пробации;
- проработка вопроса информационной поддержки мероприятий, направленных на укрепление имиджа работодателей, трудоустраивающих инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов из числа участников СВО.
Распоряжение Правительства РФ от 24.05.2025 N 1311-р <Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации>
источник: Нотариальная палата города Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Нотариальная палата Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Нотариальная палата Севастополя