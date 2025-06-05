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Утвержден план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профориентации﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:42 05.06.2025

В перечень мероприятий по повышению уровня трудоустройства входит:

  • содействие в оформлении (восстановлении) документов, необходимых для трудоустройства;
  • создание в регионах базы работодателей и рабочих мест для трудоустройства участников СВО;
  • проработка вопросов стимулирования работодателей, трудоустраивающих участников СВО;
  • оказание бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей по вопросам трудового законодательства;
  • информирование граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, выполнявших задачи в ходе СВО, о возможности применения к ним постпенитенциарной пробации;
  • проработка вопроса информационной поддержки мероприятий, направленных на укрепление имиджа работодателей, трудоустраивающих инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов из числа участников СВО.
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Распоряжение Правительства РФ от 24.05.2025 N 1311-р <Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации>

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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