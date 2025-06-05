Распоряжение Правительства РФ от 24.05.2025 N 1311-р <Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации>

Супруги погибших участников СВО смогут использовать их авто до вступления в наследство﻿

Узнайте больше: Супруги погибших участников СВО смогут использовать их авто до вступления в наследство﻿

Утвержден план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профориентации﻿

Утвержден план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профориентации﻿

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