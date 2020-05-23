Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Утвержден порядок предоставления выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет за счет средств бюджета РК

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выплаты на детей в Крыму задерживают… украинские документы
Фото: News.myseldon.com

Утвержден порядок предоставления выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет за счет средств бюджета РК

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:25 23.05.2020

Постановление Совета министров Республики Крым, в котором прописаны основные моменты, связанные с предоставлением, единовременной выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет за счет средств бюджета Республики Крым, вступает в силу с 1 июня 2020 года:

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей назначается на каждого ребенка, гражданина РФ, в возрасте от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно). Право на получение единовременной выплаты на каждого ребенка, гражданина РФ, имеет один из родителей (усыновителей, опекун (попечитель), гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Крым, а также гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории Республики Крым, при условии обучения ребенка на очной форме в организациях общего, среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территории Республики Крым, — сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.

Выплата будет осуществляться с 15 июня 2020 года.

Прием заявлений для назначения выплаты будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2020 года через государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым», органами труда и социальной защиты населения Республики Крым по месту жительства или пребывания, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. Решение о назначении (отказе в назначении)  единовременной выплаты принимается органом труда и социальной защиты населения  в срок,  не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления, а в случае направления межведомственного запроса – в течение 5 рабочих дней со дня поступления ответа.

Утвержден порядок предоставления выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет за счет средств бюджета РК

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.