Утвержден порядок предоставления выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет за счет средств бюджета РК

Постановление Совета министров Республики Крым, в котором прописаны основные моменты, связанные с предоставлением, единовременной выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет за счет средств бюджета Республики Крым, вступает в силу с 1 июня 2020 года:

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей назначается на каждого ребенка, гражданина РФ, в возрасте от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно). Право на получение единовременной выплаты на каждого ребенка, гражданина РФ, имеет один из родителей (усыновителей, опекун (попечитель), гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Крым, а также гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории Республики Крым, при условии обучения ребенка на очной форме в организациях общего, среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территории Республики Крым, — сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.



Выплата будет осуществляться с 15 июня 2020 года.

Прием заявлений для назначения выплаты будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2020 года через государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым», органами труда и социальной защиты населения Республики Крым по месту жительства или пребывания, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. Решение о назначении (отказе в назначении) единовременной выплаты принимается органом труда и социальной защиты населения в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления, а в случае направления межведомственного запроса – в течение 5 рабочих дней со дня поступления ответа.