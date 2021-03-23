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Утвержден состав конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Симферополя
Иллюстрация: pxhere.com

Утвержден состав конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:08 23.03.2021

Сегодня состоялась внеочередная 41-я сессия Симферопольского горсовета, в ходе которой депутатский корпус утвердил состав комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя.

В состав конкурсной комиссии включены представители Совета министров РК и горсовета:

  • Гоцанюк Юрий Михайлович – Председатель Совета министров Республики Крым;
  • Аксёнова Надежда Викторовна – заместитель председателя Симферопольского городского совета;
  • Шулежко Константин Сергеевич – заместитель начальника Главного управления по организационным вопросам Аппарата Совета министров Республики Крым;
  • Шишова Виктория Васильевна – заведующая отделом нормативного регулирования вопросов государственной гражданской службы Республики Крым Главного управления кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров Республики Крым;
  • Белоус Геннадий Викторович – начальник управления правового, кадрового и финансового обеспечения аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
  • Ковалинская Любовь Михайловна – заведующий отделом по межведомственному взаимодействию и совершенствованию правовой системы Главного правового управления Аппарата Совета министров Республики Крым;
  • Костылева Татьяна Анатольевна – начальник отдела кадров и наград управления правового, кадрового и финансового обеспечения аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
  • Сукачев Василий Александрович – член Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Напомним, что сам конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя состоится 29 марта.

Утвержден состав конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Симферополя

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