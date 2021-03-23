Утвержден состав конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Симферополя

Сегодня состоялась внеочередная 41-я сессия Симферопольского горсовета, в ходе которой депутатский корпус утвердил состав комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя.

В состав конкурсной комиссии включены представители Совета министров РК и горсовета:

Гоцанюк Юрий Михайлович – Председатель Совета министров Республики Крым;

Аксёнова Надежда Викторовна – заместитель председателя Симферопольского городского совета;

Шулежко Константин Сергеевич – заместитель начальника Главного управления по организационным вопросам Аппарата Совета министров Республики Крым;

Шишова Виктория Васильевна – заведующая отделом нормативного регулирования вопросов государственной гражданской службы Республики Крым Главного управления кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров Республики Крым;

Белоус Геннадий Викторович – начальник управления правового, кадрового и финансового обеспечения аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;

Ковалинская Любовь Михайловна – заведующий отделом по межведомственному взаимодействию и совершенствованию правовой системы Главного правового управления Аппарата Совета министров Республики Крым;

Костылева Татьяна Анатольевна – начальник отдела кадров и наград управления правового, кадрового и финансового обеспечения аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;

Сукачев Василий Александрович – член Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Напомним, что сам конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя состоится 29 марта.