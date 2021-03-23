Утвержден состав конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Симферополя

Сегодня состоялась внеочередная 41-я сессия Симферопольского горсовета, в ходе которой депутатский корпус утвердил состав комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя.
В состав конкурсной комиссии включены представители Совета министров РК и горсовета:
- Гоцанюк Юрий Михайлович – Председатель Совета министров Республики Крым;
- Аксёнова Надежда Викторовна – заместитель председателя Симферопольского городского совета;
- Шулежко Константин Сергеевич – заместитель начальника Главного управления по организационным вопросам Аппарата Совета министров Республики Крым;
- Шишова Виктория Васильевна – заведующая отделом нормативного регулирования вопросов государственной гражданской службы Республики Крым Главного управления кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров Республики Крым;
- Белоус Геннадий Викторович – начальник управления правового, кадрового и финансового обеспечения аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
- Ковалинская Любовь Михайловна – заведующий отделом по межведомственному взаимодействию и совершенствованию правовой системы Главного правового управления Аппарата Совета министров Республики Крым;
- Костылева Татьяна Анатольевна – начальник отдела кадров и наград управления правового, кадрового и финансового обеспечения аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
- Сукачев Василий Александрович – член Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Напомним, что сам конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя состоится 29 марта.
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