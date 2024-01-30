Утверждены формат и порядок направления заявления об отзыве доверенности, созданной в форме электронного документа﻿

Заявление об отзыве доверенности, созданной в форме электронного документа, подтверждающей полномочия уполномоченного представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), направляется по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган, в который ранее была представлена доверенность.

Направление заявления осуществляется в соответствии с Приказом ФНС России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@.

Приказ вступает в силу с 01.03.2024.