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Утверждены формат и порядок направления заявления об отзыве доверенности, созданной в форме электронного документа﻿

Утверждены формат и порядок направления заявления об отзыве доверенности, созданной в форме электронного документа﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:02 30.01.2024

Заявление об отзыве доверенности, созданной в форме электронного документа, подтверждающей полномочия уполномоченного представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), направляется по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган, в который ранее была представлена доверенность.

Направление заявления осуществляется в соответствии с Приказом ФНС России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@.

Приказ вступает в силу с 01.03.2024.

Приказ ФНС России от 11.12.2023 N ЕД-7-26/946@ «Об утверждении формата заявления об отзыве доверенности, созданной в форме электронного документа, подтверждающей полномочия уполномоченного представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и порядка его направления в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи» Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2024 N 76933.

источник: КонсультантПлюс 

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