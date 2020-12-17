Утверждены рекомендации об организации отдыха в Крыму с 20 декабря по 15 января

Приказом министерства курортов и туризма РК разработаны четкие рекомендации по организации работы отелей и санаториев в Крыму в период с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года, соблюдение которых будет мониториться в усиленном режиме в новогодние праздники.

В Крыму в период новогодних праздников более 300 отелей и санаториев планируют принимать гостей и жителей Республики. Каждое из работающих средств размещения брало на себя юридические обязательства в 2020 году по соблюдению всех требований Роспотребнадзора.

Уборка. Измерение температуры.

Для обеспечения безопасного отдыха в отелях и санаториях перед приемом отдыхающих в средствах размещения проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Для персонала санаторно-курортных учреждений устанавливается пропускной режим с обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. Лица с признаками инфекционных заболеваний к работе не допускаются.

Маски.

Не допускается обслуживание на территории санаторно-курортных и гостиничных организаций граждан без использования средств индивидуальной защиты. На территории санаторно-курортных учреждений и гостиничных организаций осуществляется контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом и отдыхающими, обеспечивается возможность приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в достаточном количестве.

Соцдистанция. Дезинфекция.

Исключается скопление отдыхающих (в том числе при регистрации, заезде и выезде), обеспечивается социальное дистанцирование не менее 1,5 метра на стойках регистрации путем нанесения сигнальной разметки.

Транспорт, на котором осуществляется оказание услуг отдыхающим (трансфер, проведение экскурсий и другое), дезинфицируется. Наполняемость транспортного средства пассажирами осуществляется с соблюдением принципа социального дистанцирования не менее 1,5 метров.

Во всех местах общего пользования устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками (по возможности – бесконтактные), в закрытых помещениях обеспечивается функционирование рециркуляторов в соответствующем количестве и мощности.

Организация питания и рассадка.

Размещение столов в объектах питания осуществляется с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м. За одним столом размещаются проживающие в одном номере или члены одной семьи.

Услуги питания должны оказываться в соответствии с общим режимом работы и выбранным типом питания (завтрак, полупансион, полный пансион и др.), с обеспечением минимального количества посетителей и максимального разведения потоков гостей и внешних посетителей.

Вечерние и ночные пиршества – индивидуально в номерах.

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (в редакции от 18.11.2020 года № 353-У), с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года с 22-00 до 08-00 запрещена работа объектов питания, необходимо обеспечить работу рум-сервиса (доставка питания в номера).

Банкетам и шоу– нет.

В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года запрещено оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей одним поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты, шоу-программы, мастер-классы, анимационные программы и другие зрелищно-развлекательные мероприятия), на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения, в том числе на открытой территории.

В бассейн – по очереди.

Функционирование объектов для занятий физической культурой и спортом, бассейнов, бань, СПА и иных подобных объектов допускается при соблюдении принципов социального дистанцирования не менее 1,5 м, обеспечения выполнения всех санитарно-эпидемиологических требований, в том числе по дизенфекции и функционированию необходимого количества рециркуляторов. Групповое посещение бассейнов для плавания и занятия аквааэробикой допускается из расчета не более 1 посетителя на 5 м.кв. площади зеркала воды.

Медуслуги – индивидуально.

Оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении проводится по предварительной записи. Групповые процедуры проводятся с соблюдением принципа социального дистанцирования, при невозможности — отменяются.

Гостей – предупреждать.

В доступном для клиентов месте должна быть размещена информация об ограничениях, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, в том числе о запрете оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, включая организацию и проведение новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий.

Ответственность.

За несоблюдение всех актуальных рекомендаций Роспотребнадзора в соответствии со взятыми обязательствами при возобновлении работы в 2020 году, а также за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ответственность несут руководители средств размещения. За нарушение правил поведения при ведении режима повышенной готовности на территории Республики Крым предусмотрена ответственность, в том числе административная согласно действующему законодательству.

И… наше радушие.

Министерство курортов и туризма желает гостям и жителям Республики хорошего отдыха, поскольку все возможности приехать в Крым на отдых или в санаторий с целью оздоровления сохранены. И призывает ответственно подойти к соблюдению принятых мер, принятых во избежание ухудшения ситуации в регионе.