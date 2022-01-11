Увидел полицейских — выбросил сумку. В Феодосии мужчина попался с партией наркотиков

В Феодосии — в ходе патрулирования городских улиц в дневное время — внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции привлек прохожий, который при виде служебного автомобиля выкинул в сторону поясную сумку.

Патрульные задержали молодого мужчину и нашли выброшенную сумку. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили внутри 28 свертков. Как пояснил 24-летний житель Феодосии, внутри пакетиков – наркотики, которые он собирался сбыть. Экспертиза показала, что содержимым свертков является наркотическое вещество мефедрон (синтетическая соль) весом более 8 граммов и N-метилэфедрон, общей массой более 40 граммов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция предупреждает и напоминает: абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы организма, особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Люди, системно употребляющие тяжелые наркотики, редко переживают 30-летний возраст и зачастую умирают от сопутствующих болезней!

Сотрудники полиции призывают молодых людей никогда не совершать даже первой пробы!

Если Вам стали известны факты, связанные с незаконным оборотом наркотиков, Вы можете передать информацию на единый телефон полиции «102».

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