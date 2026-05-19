Уволен замдиректора института КФУ, который пнул собаку-бродяжку — история получила огласку в соцсетях

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Диброва уволен из-за жестокого обращения с бездомной собакой. Об этом и.о. ректора университета Владимир Курьянов сообщил в Telegram-канале. Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина пинает собаку, спящую в одном из дворов Симферополя.

Подобное поведение категорически противоречит ценностям нашего вуза. Мы считаем жестокое обращение с животными абсолютно недопустимым — вне зависимости от обстоятельств и статуса человека, совершившего этот поступок. Сообщаю, что трудовые отношения с данным сотрудником как с заместителем директора института расторгнуты. Я подчеркиваю: в стенах нашего вуза нет места жестокости и бесчеловечному отношению к живым существам. Мы воспитываем не только профессионалов, но и ответственных, сострадательных людей, — написал Курьянов.

источник: ТАСС

