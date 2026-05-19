Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Уволен замдиректора института КФУ, который пнул собаку-бродяжку — история получила огласку в соцсетях
Новости Республики

Уволен замдиректора института КФУ, который пнул собаку-бродяжку — история получила огласку в соцсетях

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:50 19.05.2026

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Диброва уволен из-за жестокого обращения с бездомной собакой. Об этом и.о. ректора университета Владимир Курьянов сообщил в Telegram-канале. Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина пинает собаку, спящую в одном из дворов Симферополя.

Подобное поведение категорически противоречит ценностям нашего вуза. Мы считаем жестокое обращение с животными абсолютно недопустимым — вне зависимости от обстоятельств и статуса человека, совершившего этот поступок. Сообщаю, что трудовые отношения с данным сотрудником как с заместителем директора института расторгнуты. Я подчеркиваю: в стенах нашего вуза нет места жестокости и бесчеловечному отношению к живым существам. Мы воспитываем не только профессионалов, но и ответственных, сострадательных людей, — написал Курьянов.

источник: ТАСС

Просмотры: 11

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.