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Увольняясь по собственному желанию, каждый второй крымчанин мог бы остаться при условии повышения заработка
фото: pikist.com

Увольняясь по собственному желанию, каждый второй крымчанин мог бы остаться при условии повышения заработка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:14 21.02.2024

Большинство увольняющихся могут поменять свое решение, если компания пойдет им на уступки, — и далеко не всегда дело в деньгах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане, имеющие опыт увольнения по собственному желанию.

Вспоминая свое последнее увольнение по собственному желанию, каждый второй крымчанин рассказал, что мог бы остаться при условии повышения заработка. 18% опрошенных пересмотрели бы свое решение, если бы получили гарантии смены непосредственного руководителя. Если бы компании удалось оздоровить психологическую обстановку в коллективе и улучшить условия труда, остались бы на старом месте по 17% респондентов. 15% отказались бы от ухода, если бы руководитель предложил им повышение. Перевод на другую должность и новые обязанности могли удержать 14% опрошенных. 12% не стали бы увольняться, получив возможность работать удаленно. Новые интересные задачи удержали бы от ухода 11% горожан, изменение графика работы — 7%. 3% готовы были поменять свое решение об увольнении, получив расширенный компенсационный пакет и возможность пройти обучение за счет компании. И только каждого одиннадцатого ничто не смогло бы удержать от увольнения, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Отговорить от ухода мужчин нередко можно обещанием карьерного роста и улучшения условий труда. Женщинам же значительно чаще нужна удаленка. Горожане старше 45 лет чувствительны к атмосфере в коллективе, от увольнения их также чаще может удержать перевод к другому руководителю. Сотрудников до 34 лет можно удержать гарантиями улучшения условий работы и интересными задачами. Однако на первом месте для всех — зарплата.

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Время проведения: 10—16 февраля 2024 года

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