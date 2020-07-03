Уже история, но…  Крымские рекорды, лидеры и аутсайдеры голосования по Конституции

В Фонде развития гражданского общества в Москве обсудили итоги голосования по Конституции. В выступлениях экспертов прозвучал и Крым, как субъект, который вошел в тройку регионов с самыми высокими показателями поддержки конституционных поправок:

Чеченская Республика – 97,92%

Республика Тыва – 96,79%

Республика Крым – 90.07

В среднем по России за поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей, принявших участие в голосовании. По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, «результат голосования по поправкам в Конституцию – это подтверждение высокого уровня доверия Президенту Путину, который был инициатором поправок и принял активное участие в их продвижении и разъяснении».

Крымский филиал ФоРГО проанализировал географию голосования избирателей полуострова и составил картосхемы и диаграммы электоральной активности, уровня поддержки конституционных поправок и альтернативного голосования.

На прошедшем голосовании за конституционные поправки в большинстве из 25-ти административно-территориальных единиц Республики Крым более 90% избирателей поддержали предлагаемые изменения в Конституцию.

В среднем уровень поддержки конституционных поправок в Крыму составляет 90,07%. В ТОП-5 регионов вошли в основном сельские территории: Первомайский район с максимальным показателем 92,77%, а также Нижнегорский, Сакский и Красноперекопский районы. В этом же списке находится и столица Крыма – Симферополь.

В списке аутсайдеров, наоборот, преобладают городские округа, хотя во всех из них уровень поддержки превышает 85%. Тем не менее самый низкий для Крыма показатель зафиксирован в Керчи. Также в пятерке аутсайдеров – Армянск, Алушта, Бахчисарайский и Кировский районы.

Противники конституционных поправок в Крыму тоже есть, как и в любом другом российском регионе. Но средний показатель альтернативного голосования не достигает даже 10%. Более 10% крымчан проголосовали против поправок только в четырех из 25-ти административно-территориальных единиц Республики Крым – в двух городах (Армянске и Керчи) и в двух районах (Бахчисарайском и Кировском).

Минимальная доля противников поправок в конституцию, по результатам голосования, зафиксирована в Красноперекопском районе (2,55%). В пятерку регионов с низкими показателями также вошли Симферополь, Первомайский, Нижнегорский и Советский районы.

Уровень явки в Крыму, как и уровень поддержки конституционных поправок, выше среднероссийского показателя. В среднем по России приняли участие в голосовании более 65% избирателей, в Крыму – более 80%. Такой показатель зафиксирован в подавляющем большинстве административно-территориальных единицах Республики Крым.

В ТОП-5 крымских регионов по активности участия в голосовании попали Черноморский район с максимальным уровнем явки (91,87%), а также Раздольненский район, Судак, Алушта и Первомайский район.

Среди аутсайдеров по активности голосования три района (Красногвардейский, Белогорский и Кировский) и два городских округа – Ялта и Феодосия. Причем в Феодосии зафиксирован самый низкий показатель явки – 63,02%.

Эксперты Фонда развития гражданского общества на круглом столе, посвященном итогам голосования, выделили 5 основных факторов активности россиян: фактор Путина; поддержка поправок; мобилизационные ресурсы; продолжительное голосование и не маловажное для ситуации с коронавирусом обеспечение безопасности. По мнению руководителя крымского филиала ФоРГО Натальи Киселевой, причины активности крымчан на голосовании по конституционным поправкам совпадают с общероссийскими, только «фактор Путина» в регионе оказал большее влияние на результат с учетом особого отношения жителей полуострова к президенту, благодаря которому Крым вернулся в Россию.

Материалы предоставила руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.