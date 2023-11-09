Уже почти 1 300 севастопольских мужчин выбрали службу по контракту

Еженедельно в пункт отбора военнослужащих по контракту, расположенный в Севастополе на ул. Коммунистической, приходят мужчины разных возрастов, чтобы пройти все процедуры отбора и присоединиться к военнослужащим в зоне специальной военной операции. С начала года контракт заключили 1 275 севастопольских мужчин.

В настоящее время кандидатам на военную службу по контракту необходимо подать документы и пройти обязательные этапы отбора: медицинское освидетельствование, тестирование и собеседование с психологом, сдать нормативы по физической подготовке. Возраст для мужчин от 18 до 65 лет, женщины от 18 до 45 лет, — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), капитан второго ранга Валерий Поляков.

Сдача нормативов по физической подготовке — обязательный этап перед заключением контракта на военную службу.

Кандидаты на военную службу по контракту выполняют упражнения на силу, выносливость и скорость. Они успешно сдают нормативы физподготовки, в числе которых бег, отжимания и подтягивания на перекладине. Количество повторений зависит от возраста, — отметил инструктор по физической подготовке Сергей.

В учебном центре военнослужащие по контракту получают денежное довольствие в размере от 30 до 45 тысяч рублей, при заключении контракта на срок от одного года – единовременно 195 тысяч рублей. В зоне специальной военной операции в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет денежное довольствие для контрактников составляет от 170 до 200 тысяч рублей; за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника – от 50 тысяч до 1 млн. рублей; за каждый км продвижения в составе штурмовых отрядов – 50 тысяч рублей. Существуют также ежедневные выплаты за участие в активных наступательных действиях – 8 тысяч рублей.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.