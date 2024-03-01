Узнайте все тайны Инкерманской долины на новой выставке в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

29 февраля в зале временных выставок Античной экспозиции государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» открылась выставка «Тайны Инкерманской долины». Ее посетители смогли погрузиться в прошлое региона и узнать, какие загадки хранит в себе одно из самых живописных мест в окрестностях современного Севастополя.

Первые гости выставки оценили раритетные печатные издания из собрания библиотеки Херсонеса Таврического, архивные фотографии и, конечно же, подлинные археологические находки! Вниманию посетителей представили зарисовки видов Инкермана и описания памятников старины, сделанные путешественниками конца XVIII‒XIX вв., а также графические работы участников экспедиций музея 1950‒1960-х гг. В рамках экспозиции можно было познакомиться и с христианскими древностями региона, где безусловной доминантой является восстановленный Свято-Климентовский мужской монастырь.

Представленные на выставке находки и фотографии были сделаны в период наиболее масштабных исследований памятников Инкерманской долины. Это предметы из поселения Уч-Баш – очень важного памятника кизил-кобинской культуры второй половины XI – начала VII вв. до н. э., и из могильника «Совхоз-10» («Севастопольский»), который относится к античному периоду. Ландшафтной доминантой долины по праву можно назвать Монастырскую скалу, на вершине которой расположены величественные руины крепости Каламита. А книжные памятники, которые хранятся в нашей научной библиотеке, могут показать, как менялся взгляд путешественника с рубежа XVIII‒XIX вв. по начало XXI в., что изменилось, а что осталось неизменным, ‒ рассказала на открытии куратор выставки, заведующая античным отделом музея-заповедника Виктория Нессель.

О тайнах Инкерманской долины можно будет узнать с 29 февраля по 14 апреля в зале временных выставок Античной экспозиции Херсонеса Таврического.

Когда: со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00.

Цена билета на выставку: для взрослых – 100 рублей, для учащихся, студентов старше 16 лет и пенсионеров – 50 рублей.

Фото и материалы: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».