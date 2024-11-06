В 15 крымских сельских школах и 6 учреждениях среднего профессионального образования появятся новые спортзалы

Кроме того, Глава республики сообщил, что в настоящее время Правительством РК принимаются типовые проектные решения по приведению в порядок спортивных стадионов в сельской местности стоимостью до 10 млн рублей за объект.

На эти средства будет отремонтирована основная инфраструктура, в том числе поля и покрытия, беговые дорожки, раздевалки. В качестве пилотного проекта выбран стадион в поселке Зуя Белогорского района, – поделился Глава Крыма.

В дополнение Сергей Аксёнов проинформировал о планах провести ревизию функционирующих спортивных учреждений, в первую очередь в сельской местности, чтобы определить приоритетные ремонтные работы. При этом Глава Крыма призвал руководство муниципалитетов создавать необходимые условия не только для тренировки профессиональных спортсменов, но и для развития массового спорта в селе в целом.

Глава республики уделил особое внимание поддержке спортсменов, представляющих Крым на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Подготовка у наших ребят хорошая, однако это не значит, что мы можем останавливаться на достигнутом. Нужно продолжать совершенствовать материально-техническую базу, развивать спортивную инфраструктуру, оснащать команды инвентарем и униформой. Мы также продолжим финансировать подготовку и участие спортсменов в состязаниях. Это важно как для популяризации спорта в принципе, так и для представления Крыма на мировой политической арене. В этом вопросе спорт, как и культура, помогает рушить барьеры, а спортсмены становятся настоящими народными дипломатами. Считаю, что крымчане должны быть максимально представлены на всех видах соревнований по всем видам спорта, – говорит Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил благодарность Министерству спорта РК и подведомственным учреждениям, спортивным федерациям и школам, тренерам и спортсменам за большой вклад в отрасль. Глава республики акцентировал, что все задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным по дальнейшему развитию физической культуры и спорта, должны быть и будут выполнены.

В рамках заседания министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова представила единый календарный план на 2025 год, рассказала о некоторых проблемных вопросах сферы, а также поделилась вариантами их решения. Помимо прочего, участники обсудили темы студенческого спорта, медицинской реабилитации спортсменов, другие.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, главы администраций муниципальных образований, представители спортивных федераций.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым