В 15 санаториях Южного берега Крыма организованы избирательные участки – голосуют и отдыхающие

В 15 санаториях Южного берега Крыма организованы избирательные участки, на которых помимо крымчан также могут проголосовать и гости полуострова, в том числе которые проходят оздоровление в объектах размещения. Об этом сообщим министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Для наших гостей созданы все условия в Крыму как для исполнени

По словам директора «Санатория Кирова» Александра Чеснокова, каждый гость, приехавший сюда их разных уголков страны, был заранее предупрежден администрацией санатория о возможности голосования, чем они уже и воспользовались, непосредственно на отдыхе.

По наблюдениям заместителя председателя участковой избирательной комиссии в санатории «Мисхор» Сергея Остера, впервые в этом году туристы голосуют в таком количестве. Гости заранее подавали заявление о желании проголосовать по месту отдыха, сюда же приезжают голосовать и гости санатория «Дюльбер». Администрации санаториев активно помогали избирательным комиссиям формировать участки и вести разъяснительную работу с гостями о возможности открепления от участков по месту жительства.

По данным начальника информационного управления ГАС «Выборы» аппарата Избиркома Крыма Елены Петриенко, более 16 тысяч граждан из других субъектов РФ подали заявления об откреплении для того, чтобы проголосовать в Республике Крым на выборах в Государственную Думу РФ.