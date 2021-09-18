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В 15 санаториях Южного берега Крыма организованы избирательные участки – голосуют и отдыхающие

В 15 санаториях Южного берега Крыма организованы избирательные участки – голосуют и отдыхающие

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выборы в Крыму и в Севастополе 20:58 18.09.2021

В 15 санаториях Южного берега Крыма организованы избирательные участки, на которых помимо крымчан также могут проголосовать и гости полуострова, в том числе которые проходят оздоровление в объектах размещения. Об этом сообщим министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

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В 15 санаториях Южного берега Крыма организованы избирательные участки – голосуют и отдыхающие

По словам директора «Санатория  Кирова»  Александра Чеснокова, каждый гость, приехавший сюда их разных уголков страны,  был заранее предупрежден администрацией санатория о возможности голосования, чем они уже и воспользовались, непосредственно на отдыхе.

По наблюдениям заместителя председателя участковой избирательной комиссии в санатории «Мисхор» Сергея Остера, впервые в этом году туристы голосуют в таком количестве.  Гости заранее подавали заявление о желании проголосовать по месту отдыха, сюда же приезжают голосовать и гости санатория «Дюльбер». Администрации санаториев активно помогали избирательным комиссиям формировать участки и вести разъяснительную работу с гостями о возможности открепления от участков по месту жительства.

В 15 санаториях Южного берега Крыма организованы избирательные участки – голосуют и отдыхающие

По данным начальника информационного управления ГАС «Выборы» аппарата Избиркома Крыма Елены Петриенко, более 16 тысяч граждан из других субъектов РФ подали заявления об откреплении для того,  чтобы проголосовать в Республике Крым на выборах в Государственную Думу РФ.

В 15 санаториях Южного берега Крыма организованы избирательные участки – голосуют и отдыхающие

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