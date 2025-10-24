В 16 сёлах Джанкойского района ввели в эксплуатацию модульные здания ФАП и врачебных амбулаторий

Модульные здания врачебных амбулаторий открыты в сёлах Стальное, Заречное, Ермаково, Лобаново, Победное, Целинное, здания фельдшерско-акушерских пунктов – в сёлах Апрелевка, Выпасное, Источное, Колоски, Ларино, Озерки, Родное, Солонцовое, Столбовое, Тутовое.

В помещениях оборудованы кабинеты приема пациентов, смотровые кабинеты с гинекологическим креслом, процедурные, прививочные и стерилизационные, комнаты для хранения лекарственных препаратов. Медучреждения укомплектованы мебелью, компьютерной техникой и необходимым оборудованием. Здания подключены ко всем инженерным коммуникациям. Выполнено благоустройство прилегающих территории, обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

К вышеуказанным врачебным амбулаториям и фельдшерско-акушерским пунктам на медицинское обслуживание прикреплено 16 381 человек, из них 2 302 ребенка. Благодаря строительству новых объектов местные жители могут получать первичную медико-санитарную помощь, проходить первый этап диспансеризации, профилактический медицинский осмотр и вакцинацию в комфортных и современных условиях.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК