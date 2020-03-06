В 2019 году музей-заповедник «Херсонес Таврический» посетили более 750 тысяч человек

Всего в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в 2019 году было проведено более 3300 экскурсий, которые и посетили более 750 тысяч человек.

Экскурсионная программа музея в 2019 году пополнилась четырьмя новыми маршрутами, которые раскрывают историю христианства и духовный потенциал Херсонеса как древнейшего христианского центра. Наибольший интерес они вызвали у гостей Севастополя. С июля по декабрь 2019 года было проведено 179 тематических экскурсий, которые посетили 3 796 человек. Большой популярностью пользуется летний ночной экскурсионный маршрут «Свет Херсонеса», в рамках которого посетителям показывают мультимедийное и световое шоу и демонстрация фильма об истории Херсонеса и Севастополя. В рамках данного маршрута было проведено 45 ночных экскурсий, которые посетило 659 человек, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В 2020 году, отмечают специалисты, музей продолжает работу с Фондом по благоустройству и созданию комфортной и безопасной среды. Большое внимание уделяется консервации и реставрации памятников. Так, в 2020 году начнется разработка проекта реставрации таких объектов, как Туманный колокол, комплекс Уваровской базилики, Подземный храм-мавзолей, а также начнутся работы по реставрации Свято-Владимирского кафедрального собора — основной доминанты Херсонеса Таврического.

Также запланирована совместная разработка проектной документации по объекту «Морские ворота Херсонеса». Дополнительно запланировано оборудование новых экспозиционных зон под открытым небом и реконструкция имеющейся экспозиции у Античного театра.

Начиная с 2018 года на базе музея проводятся крупномасштабные фестивали исторических реконструкций, осуществляется выпуск научной и научно-популярной литературы, организуются научные конференции, проводятся археологические изыскания и масштабные исторические театральные представления.