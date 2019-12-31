В 2019 году в Крыму зарегистрированы 2 чрезвычайные ситуации муниципального характера

Для сравнения, если в 2019 году в Крыму произошло 2 ЧС муниципального характера, то за аналогичный период 2018-го было зарегистрировано 9 ЧС, 2 из которых были регионального характера.

Всего с начала этого года на различных происшествиях сотрудниками МЧС было спасено 1752 человека, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Одной из серьёзных ЧС стал крупный лесной пожар, произошедший в ноябре в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе. Также режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был введен в Симферопольском районе в июне, в связи с серьёзными осадками в виде града.

Всего с начала 2019 года на территории Республики Крым зарегистрировано 86 природных пожаров, общая площадь которых составила около 340 гектар:

Кроме того, силами и средствами МЧС ликвидировано 5245 техногенных пожара, гибель составила 84 человека, что на 37% больше, чем за прошлый год. 908 человек было эвакуировано, 131 человек спасен.

На дорогах полуострова с начала года произошло 792 ДТП, из них с привлечением подразделений МЧС 764. В результате данных происшествий погибли 111 человек, 1136 людям была оказана помощь.

По словам Сергея Шахова, одна из первостепенных задач к началу 2020 года заключается в обеспечении безопасности населения и территории в зимний период и включает в себя довольно широкий круг задач: