В 2020 году изменятся условия предоставления выплаты в связи с рождением первого ребёнка

Порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка изменится с 1 января 2020 года.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон, право на получение вышеуказанной выплаты возникает в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением данной выплаты. Выплата на первого ребенка назначается тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в Республике Крым за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Республике Крым за 2 квартал 2019 года составил 11 512 рублей. Таким образом, говорят специалисты, в 2020 году критерий для назначения ежемесячной выплаты составит 11 512 руб. х 2 = 23 024 рубля. Так, доход семьи из трёх человек не должен превышать 69 072 рубля.

Поскольку внесенными изменениями предусматривается, что гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в любое время в течение 3-х лет со дня рождения ребенка, граждане, которым было отказано в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка по причине превышения среднедушевого дохода семьи, имеют право на повторное обращение за указанной выплатой после 31 декабря 2019 года.

Если ребенок, в связи с рождением которого у семьи возникло право на ежемесячную выплату, достиг возраста 1,5 лет в 2019 году, заявление на назначение ежемесячной выплаты на срок до достижения таким ребёнком возраста двух лет подается в орган труда и социальной защиты не ранее 01.01.2020.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка осуществляется со дня рождения ребёнка, если обращение за её назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка осуществляется со дня обращения за её назначением.

С 1 января 2020 года ежемесячная выплата назначается до достижения ребёнком возраста 1-го года, далее — до 2-х лет и до 3-х лет. По исполнении ребёнком данного возраста подаётся новое заявление и необходимый пакет документов.

Одновременно информируем, что данная выплата предоставляется семьям в случае рождения (усыновления) первого, если ребёнок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года, — подчёркивают в симферопольской администрации.

За дополнительной информацией жители города Симферополя могут обратиться в департамент труда и социальной защиты населения города Симферополя по адресу: